El Gobierno se compromete a tener listo el embargo de armas a Israel «lo antes posible» ante el enfado de Sumar

Moncloa asegura que ningún ministro del ala socialista se opone al embargo de armas a Israel anunciado hace más de una semana por Pedro Sánchez ... y que el retraso en la aprobación del real decreto ley prometido se explica únicamente por la complejidad técnica de un texto que afecta a varios Ministerios, obligará a modificar distintas leyes y ha de tener en cuenta los tratados internacionales. La ministra portavoz, Pilar Alegría, aseguró hoy, frente al malestar evidenciado por sus socios de coalición, que la voluntad del Ejecutivo es que la norma esté lista «lo antes posible», a poder ser, la semana que viene. «¡Pero, por favor, ninguna duda!», exclamó.

La falta de sincronía entre la urgencia con la que el presidente del Gobierno hizo su efectista anuncio de nueve medidas destinadas a «detener el genocidio en Gaza, perseguir a sus ejecutores y apoyar a la población palestina» ha provocado un claro malestar entre los socios del Ejecutivo. Hasta el punto de que Sumar lo acusó hoy de incurrir en un «incumplimiento flagrante del pacto alcanzado entre amos partidos» y exigió su aprobación «sin mayor dilación». El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, incluso reclamó a los ministros de la formación, en una entrevista en RNE, que se ausenten del próximo Consejo de Ministros si en él no se aprueba el decreto.

Estos reproches son los más relevantes porque parten de fuerzas integradas en el propio Gobierno, pero las críticas por la falta de diligencia demostrada también han llegado de otros partidos, especialmente, de Podemos. «No quieren hacer nada para pararle los pies a Netanyahu. Han sido cómplices de los genocidas en estos 23 meses y ahora, cuando parece que se acercan las elecciones generales, empezamos a ver electoralismo, hipocresía y palabrería vacía», recriminó su líder, Ione Belarra.

El Ejecutivo, pese a todo, insiste en hacer bandera de este asunto. Hoy Alegría, también ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, insistió en defender las protestas que este domingo obligaron a suspender la última etapa de La Vuelta, en Madrid, y reiteró la exigencia hecha la víspera por el jefe del Ejecutivo a los organismos internacionales para que saquen a Israel de las competiciones deportivas, como hicieron con Rusia tras la invasión de Ucrania.

Frente al duro comunicado de la Unión Ciclista Internacional -que acusó a Sánchez de mantener, con su expresión de «admiración» hacia los protestantes antisralíes, una postura que «contradice totalmente los valores olímpicos de unión, respeto mutuo y paz» y advirtió de que los altercados vividos en Madrid ponen en entredicho la capacidad de España para albergar grandes eventos internacionales en condiciones de seguridad- Alegría replicó que «nadie está hablando de perjudicar al deporte». Y alegó: «La sensibilidad popular tiene que llegar a los organismos internacionales con la misma coherencia que se aplicó en 2022[frente a Rusia]»