El Gobierno se asoma a una votación 'in extremis' por el cierre de las nucleares

La votación el jueves de las enmiendas que el PPintrodujo en el Senado sobre la ley de movilidad sostenible será una muestra palpable de las ... dificultades que el Gobierno tiene para sacar adelante cualquier proyecto legislativo en la fase actual de la legislatura. Estas incluyen, entre otras cuestiones, derogar el calendario del cierre de las centrales nucleares de Almaraz (Cáceres), Ascó (Tarragona) y Cofrentes (Valencia), congelar las tasas aeroportuarias de Aena y la recuperar las indemnizaciones por retraso y cancelaciones del AVE de Renfe.

ElMinisterio de Hacienda descartó vetarlas por las dudas sobre la afección a los Presupuestos Genrerales delEstado –la única posibilidad que tiene, vía reunión extraodrindaria de la Mesa delCongreso, para tumbarlas antes de que se debatan en pleno– y el grupo parlamentario socialista descartó este martes, a falta de giro de guion, retirar la totalidad de la iniciativa y volverla a presentar como ley organica. Por tanto, Moncloa se verá abocada a otra jornada de infarto dependiendo del caprichoso voto de sus socios y de la oposción.

La situación es tan rocambolesca que este martes a las 15:00 horas, cuando comenzó el pleno, el Senado aún no había enviado el texto de las enmiendas alCongreso.El personal de la Cámara baja se vio obligado, ya bien entrada la tarde, a enviar un coche a la plaza de la Marina, sede de la Cámara alta, donde se encontraron con la excusa de «falta de personal», explican fuentes parlametnarias.

Todas las miradas en Junts

Una vez que el debate y la votación de la ley de movilidad sostenible ya parece inevitable, el Gobierno vuelve a tirar de calculadora. ERCv otará en contra pese a que ya se abstuvo en una PNL que apostaba por prorrogar la vida de las nucleares por su impacto laboral en Cataluña. Sumar, Podemos o Bildu reiterarán su oposición a esta enmienda, a la que el PNV ya votó en contra en el Senado. Con elPP y Vox a favor, todas las miradas volverán a estar puestas en Junts y CoaliciónCanaria.