GKS denuncia su exclusión de las txosnas de Bilbao por «razones políticas»

GKS volvió a denunciar ayer la exclusión de Luberri –su comparsa– de Aste Nagusia. Es el tercer año consecutivo que este colectivo no consigue ... que Bilboko Konpartsak acepte su petición para participar en las fiestas y señaló que el «veto» viene motivado por «razones políticas». Gazte Kontseilu Sozialista trata de hacerse un hueco en el calendario de fiestas monopolizado, en gran medida, por las juventudes oficiales de la izquierda abertzale.

El colectivo señaló ayer que «cumplen todos los requisitos y criterios establecidos», ya que llevan «varios años colaborando en la programación festiva y cuentan con el respaldo de otras comparsas». La semana pasada tampoco pudieron participar en las fiestas de La Blanca en Vitoria. La agrupación explicó que en 2023, cuando por primera vez solicitaron una txosna en Bilbao, le denegaron el puesto alegando que era «incompatible con la Federación». Aun así, la organización trabajó en diferentes actos y actividades junto a otras comparsas, algo que Bilboko Konpartsak exige como requisito antes de otorgar el derecho a una txosna. Este año, según explica GKS, la negativa se debe a «haber hecho pública la campaña el año anterior», lo que los hace «incompatibles con la Federación».

Portavoces del Movimiento Socialista insistieron ayer en que «cumplen los requisitos formales» y que han demostrado que «sí son compatibles con Bilboko Konpartsak», y calificaron de «sinsentido» el razonamiento de la Federación. Denunciaron que el «veto» se debe a «razones políticas», y defendieron que «Aste Nagusia ha sido desde su origen un espacio abierto a los colectivos del movimiento popular bilbaíno».

Desde Luberri argumentaron que son «muchas» las comparsas que apoyan su participación en las fiestas y que la solicitud fue rechazada por «una minoría». Precisamente, con los grupos más afines a su incorporación, han organizado diversas actividades a lo largo de Aste Nagusia.

«Disposición al diálogo»

La formación expresó su «disposición al diálogo y al trabajo conjunto», y considera que la solución al conflicto es «sencilla y razonable». El pasado mes de mayo, las juventudes del Movimiento Socialista, surgido en 2019, señalaban directamente a Sortu como artífice de este «veto». Acusaban al grupo de «influir» en la decisión adoptada por Bilboko Konpartsak y la Comisión de Txosnas de Vitoria. El colectivo cree que detrás de esta situación existe una «estrategia de bloqueo y difamación» por ser considerados «competencia política».

La controversia ha rebasado los límites del espacio festivo y ha llegado incluso a sectores de la cultura vasca, que ya el año pasado impulsaron un manifiesto para reclamar una «solución» a la pugna por la instalación de txosnas en las fiestas de las localidades vascas. Incluso el cantante Fermin Muguruza aprovechó uno de sus conciertos para exigir «pluralidad» en las txosnas y el fin del veto a GKS.