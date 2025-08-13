Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Miembros de la comparsa Luberri se concentraron frente al Teatro Arriaga.

GKS denuncia su exclusión de las txosnas de Bilbao por «razones políticas»

El Movimiento Socialista critica el «veto» de Bilboko Konpartsak por tercer año consecutivo e insiste en que cumplen «todos los requisitos»

Alin Blanco

Bilbao

Miércoles, 13 de agosto 2025, 02:00

GKS volvió a denunciar ayer la exclusión de Luberri –su comparsa– de Aste Nagusia. Es el tercer año consecutivo que este colectivo no consigue ... que Bilboko Konpartsak acepte su petición para participar en las fiestas y señaló que el «veto» viene motivado por «razones políticas». Gazte Kontseilu Sozialista trata de hacerse un hueco en el calendario de fiestas monopolizado, en gran medida, por las juventudes oficiales de la izquierda abertzale.

