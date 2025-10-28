Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Familiares y allegados de Mikel Zabalza, este mediodía en el Boulevard de Donostia F. De la Hera

Una gira en autobús recordará los 40 años de la muerte de Mikel Zabalza tras ser detenido por la Guardia Civil y denunciará la tortura

Los actos en memoria del chófer de DBus, reconocido como víctima de violencia política, incluyen una placa en Intxaurrondo y una visita al río Bidasoa, donde apareció su cadáver en 1985

Jorge Sainz

Jorge Sainz

San Sebastián

Martes, 28 de octubre 2025, 17:49

Comenta

Las iniciativas populares de Altza, Aezkoa y Bortziriak, la plantilla de DBus, la Red de Personas Torturadas y la fundación Egiari Zor recordarán a Mikel ... Zabalza con una gira en autobús, en el 40 aniversario de su muerte tras ser detenido por la Guardia Civil y torturado. El recuerdo al chófer de autobús de Donostia, reconocido como víctima de vulneración de derechos humanos por motivación política, se enmarca en la dinámica 'Mikel Zabalza 40 urte gogoan', y estará acompañado de una exposición, que pretende «extender la memoria del caso a las generaciones venideras». Zabalza fue arrestado bajo la acusación de relación con ETA, aunque nunca se encontraron indicios de que colaborara con la organización.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 41 años la camionera que puso de relevancia el papel de la mujer en el sector tras sufrir un derrame cerebral
  2. 2

    Salud cesa a la directora de Osatek en Gipuzkoa en plena crisis de las citas para las resonancias
  3. 3

    «Ferrándiz es un peligro. Volverá a atacar», dice el hermano de una de sus víctimas
  4. 4 Una profesora alerta sobre los problemas de comportamiento en las aulas: «He necesitado 20 minutos para empezar mi clase»
  5. 5 Dónde ver en televisión el Negreira - Real Sociedad de Copa del Rey
  6. 6 Preocupación en Galicia ante la tercera muerte por ataque de avispas asiáticas en dos semanas
  7. 7 Fallece José Manuel Ochotorena
  8. 8

    La avería de un camión colapsa dos horas la N-I en Andoain y deja retenciones de hasta 14 kilómetros
  9. 9 Cierres en el comercio local de San Sebastián: «Nuestro más sincero agradecimiento por el apoyo durante todos estos años»
  10. 10

    Osakidetza adelanta la vacunación contra la gripe en Bizkaia y Gipuzkoa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Una gira en autobús recordará los 40 años de la muerte de Mikel Zabalza tras ser detenido por la Guardia Civil y denunciará la tortura

Una gira en autobús recordará los 40 años de la muerte de Mikel Zabalza tras ser detenido por la Guardia Civil y denunciará la tortura