Ana Molina y Alfredo Medina, ayer en Tabakalera. Iván Montero

Gipuzkoa tierra de acogida, del éxodo de los 60 a la migración actual

Homenaje. ·

La delegación del Gobierno, en el marco del programa '50 años en libertad', reconoce las aportaciones de los inmigrantes

A. González Egaña

A. González Egaña

San Sebastián

Viernes, 28 de noviembre 2025, 08:08

Comenta

Cuando me ponen delante de la barandilla de La Concha y miro aquello, ¡Dios mío! Yo creía que estaba soñando». Alfredo Medina tenía 14 años ... el día que llegó a San Sebastián desde su Ciudad Real natal. Circunstancias familiares le trajeron a vivir en la capital guipuzcoana junto a sus dos hermanos. Hoy, seis décadas después es un donostiarra más, –«también legazpiarra gracias a mi esposa», remarca–, es miembro de Gaztelubide, canta en el Orfeón Donostiarra, es socio del Náutico, y es uno de los muchos ciudadanos migrados a Euskadi desde otras comunidades autónomas o países diversos para desarrollar sus proyectos de vida y «contribuir al progreso de la España y la Euskadi que hoy se conoce». Su aportación a la convivencia, la de los protagonistas del éxodo de los 60 y de la migración actual, fue reconocida ayer en un acto en Tabakalera promovido por la Delegación del Gobierno en el marco del programa '50 años en libertad'.

