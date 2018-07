«Un fundamentalista del sistema único» para negociar la Seguridad Social

Si hay una transferencia que supone un reto para el Gobierno Vasco es la del régimen económico de la Seguridad Social. Primero, porque es un traspaso sin precedentes, ya que nunca se ha realizado a ninguna comunidad autónoma, lo que implica dificultades técnicas y, segundo, por las connotaciones políticas que conlleva por el hipotético riesgo de ruptura de la 'caja única' de la Seguridad Social. Fuentes del Ejecutivo vasco, sin embargo, aseguran que ese riesgo no existe porque la transferencia que contempla el Estatuto de Gernika respeta el «carácter unitario» de la Seguridad Social e incluso el «principio de solidaridad» entre territorios del Estado.

Por si la situación no fuera lo suficientemente complicada, Pedro Sánchez ha puesto al frente de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social a Octavio Granado, un dirigente socialista al que Josu Erkoreka define, «con cariño», como «un fundamentalista de la Seguridad Social única y unificada». En declaraciones a este periódico, el consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno explica que «conozco a Granado desde mi etapa en el Congreso y sé que para él la Seguridad Social es un modelo casi sagrado, por lo que es inimaginable que de entrada sea partidario de transferir parte de su gestión». «Sería como pedir al Cid Campeador que se abrace al primer sarraceno que se encuentre», ironiza.

Granado aseguró hace dos semanas en el Congreso que traspasar el régimen económico de la Seguridad Social «daría pérdidas» tanto al Gobierno Vasco como al Estado, por lo que enfrió esa posibilidad. Erkoreka replica que la transferencia estatutaria «no cuestiona la unidad del sistema». «Tal vez el secretario de Estado hablaba de una Seguridad Social independiente para Euskadi, que no es algo que se reclame en estos momentos. Pero no entiendo qué perjuicio puede haber para España o Euskadi si no hay una quiebra de la 'caja única'».