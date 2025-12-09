El 'frente amplio' plurinacional de Rufián se desvanece por la negativa de ERC y Bildu

El portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, ha tratado de abrir la puerta a una entente electoral plurinacional de cara a los ... futuros comicios generales con el objetivo de estimular a un sector abstencionista en la sociología progresista que puede reactivarse ante el temor de una mayoría PP-Vox. La propuesta, más ligada a un impulso personal que a un análisis estratégico de la dirección del partido, no tiene recorrido en este momento. En ERC no está en el guion y EH Bildu tampoco contempla explorarla. No obstante, la propuesta sacude el tablero político de la izquierda plurinacional en un momento en el que la viabilidad de la legislatura está claramente en peligro.

La oferta colisiona de entrada con el rechazo desde EH Bildu a cualquier iniciativa que supere el ámbito territorial del País Vasco y Navarra. La izquierda independentista vasca ha dejado claro en repetidas ocasiones que su propuesta de alianza electoral en las elecciones generales y las europeas con PNV, Sumar y Podemos se limitaría a la Comunidad Autónoma y a Navarra, y nunca tendrá ámbito estatal. Y tanto el PNV como Sumar y Podemos rechazan este frente amplio conjunto.

A su vez, Esquerra también descarta ese relato como formación que aspira a la independencia de Cataluña. En su opinión, una operación de este tipo le llevaría a tener un papel similar al de los Comunes, lo que desnaturalizaría su identidad original y podría ser un factor de confusión en una parte de su electorado más independentista. Sobre todo en una cuyuntura en la que el fuerte auge de la ultraderecha independentista de Aliança Catalana introduce un nuevo factor de rivalidad interna en el campo secesionista y presiona a Junts con creciente dureza. Otra posibilidad es que estos grupos se pongan de acuerdo después de las elecciones con mecanismos de cooperación parlamentaria.

El marco EH Bildu limita cualquier acción electoral conjunta al ámbito de Euskadi y de Navarra

En el entorno republicano se señala la influencia del histórico Joan Tardà, referente político de Rufián, como impulsor de una iniciativa para que independentistas, soberanistas, federalistas y confederalistas pacten un programa de mínimos para contener «la ola que nos viene encima». Sin embargo, en la dirección de Esquerra no se comparte esa estrategia y se percibe como ajena a sus prioridades. La ejecutiva de ERC continúa inmersa en un proceso de redefinición estratégica y no quiere abrir un frente que considera prematuro y poco viable.

Evitar la fragmentación

Este 'frente amplio' intentaría reforzar las expectativas del espacio a la izquierda del PSOE y evitar que la fragmentación de este ámbito político merme su representación parlamentaria. La propuesta iría dirigida a ERC, EH Bildu, BNG, Chunta Aragonesista, Compromís, Sumar y Podemos.

A las reservas políticas se suman también las dificultades técnicas. La aplicación de la Ley d'Hondt y la lógica del sistema electoral español –basado en circunscripciones provinciales– obligarían a articular alianzas diferenciadas. Lejos de generar una candidatura unitaria, la propuesta demandaría un pacto artesanal provincia a provincia, restando cohesión y eficacia al proyecto.

La iniciativa también ha reavivado un recuerdo histórico poco estimulante: el del Partido Reformista Democrático, la conocida Operación Roca, impulsada en los años ochenta con Miquel Roca como aspirante estatal y el empresario Florentino Pérez como secretario general. Aquella tentativa, avalada por CiU, fracasó en su salto a la política española, incapaz de proyectar un liderazgo territorial sólido. Un precedente que muchos en ERC consideran aleccionador para no repetir determinados experimentos.

Un activo Pese las críticas internas en ERC a Rufián, Junqueras le defiende como un activo político

Pese a todo, Rufián conserva apoyos y también cuenta con determinados adversarios internos. El propio Oriol Junqueras insiste en que el diputado sigue siendo «un activo importante para ERC», incluso si sus movimientos generan debate en pleno proceso de redefinición del rumbo.

Pero el episodio también ha servido para hacer visible la evolución política de Rufián, que ha pasado de 'enfant terrible' del independentismo catalán a convertirse en un comunicador eficaz de la izquierda a la izquierda del PSOE. Lejos del encierro identitario y del bucle del procés, ha ampliado su registro discursivo hacia cuestiones sociales, laborales y económicas, acercándose a públicos ajenos al soberanismo estricto.

En clave interpretativa, Rufián parece leer el impacto del 'error Magariños'–el momento en que Sumar decidió prescindir del motor Podemos– una decisión que ha dejado al espacio progresista no socialista en un estadio de desarticulación estratégica. La fractura entre Sumar y Podemos ha debilitado casi hasta la irrelevancia un bloque que ya sufría erosión, bloqueando cualquier intento de recomposición inmediata.

Aunque su propuesta resulte inviable en el corto plazo, Rufián sabe que el tablero español se dirige hacia unas elecciones generales marcadas por la elevada probabilidad de una mayoría PP-Vox. Un horizonte que puede sacudir el ecosistema político y abrir espacios hoy clausurados. En política lo que ahora parece impracticable puede convertirse mañana –ante un viraje brusco del contexto– en una oportunidad inesperada. Y quizá ese sea el cálculo final de Rufián: adelantarse a un futuro que aún no existe, pero que podría llegar antes de lo previsto.