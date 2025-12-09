Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Gabriel Rufián, en una de sus intervenciones en el Congreso. EFE

El 'frente amplio' plurinacional de Rufián se desvanece por la negativa de ERC y Bildu

La propuesta de una entente en las generales entre los soberanistas y el espacio a la izquierda del PSOE buscaría movilizar al electorado en un momento de división

Alberto Surio

Martes, 9 de diciembre 2025, 00:01

El portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, ha tratado de abrir la puerta a una entente electoral plurinacional de cara a los ... futuros comicios generales con el objetivo de estimular a un sector abstencionista en la sociología progresista que puede reactivarse ante el temor de una mayoría PP-Vox. La propuesta, más ligada a un impulso personal que a un análisis estratégico de la dirección del partido, no tiene recorrido en este momento. En ERC no está en el guion y EH Bildu tampoco contempla explorarla. No obstante, la propuesta sacude el tablero político de la izquierda plurinacional en un momento en el que la viabilidad de la legislatura está claramente en peligro.

