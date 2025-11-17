Las frases de Mazón en la comisión de la dana: «¿Podría haber salido de El Ventorro a las 19.07? Podría. Nada hubiera cambiado» El presidente en funciones de la Generalitat Valenciana se ha sometido a las preguntas de los portavoces de los grupos

Mazón comparece en la comisión de la dana en el Congreso.

María Gardó Valencia Lunes, 17 de noviembre 2025, 13:53

El presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha abierto este las comparecencias políticas de la comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, que dejó 229 muertos en Valencia. Se ha enfrentado por primera vez a un interrogatorio con el formato de pregunta-respuesta sobre su actuación.

Los portavoces de los grupos han intervenido de menor a mayor y han contado cada uno con 20 minutos para el interrogatorio.

Estas son las frases más destacadas de su comparecencia:

Sobre su responsabilidad

- «He renunciado a ser el presidente. ¿Qué mas responsabilidades puedo tomar?»

- «Soy el único que ha pedido perdón públicamente, el que ha renunciado a su cargo»

- «Yo no tenía previsto ir al CECOPI. Nadie me esperaba allí»

- «En función de la información que teníamos obramos con hechos»

- «Nadie le ha dado más vueltas que yo, con desvelos incluidos, y siempre llegamos a la misma conclusión: faltó información»

Sobre la tarde de la dana y el envío del Es Alert

- «La consellera nunca se negó a mandar el Es Alert, no me consultó el envío del SMS»

- «El presidente de la comunidad no tiene que dar órdenes en la gestión de una emergencia»

- «¿Podría haber salido de El Ventorro a las 19.07? Pues podría. En cualquier caso, nada habría cambiado si yo hubiera estado allí»

- «Quizá tenía el móvil en la mochila»

- «Pude no escuchar alguna llamada, pero estuve proactivo»

- «El foco era Utiel, no teníamos información del Barranco del Poyo»

Sobre las víctimas

- «Nunca se ha vetado a ninguna víctima en la comisión de Les Corts»

- «Toda mi condolencia a las víctimas»

Sobre Pedro Sánchez

- «El presidente Sánchez llegó a decir que había apagado el móvil»

- «Desgraciadamente cada vez que lo pienso, creo que Sánchez me engañó»

- «Yo no me fui de Paiporta porque me habría sentido un cobarde»

- «Podía haber enviado muchos más efectivos»