Francia traslada a las víctimas que podría verse obligada a acercar a la cúpula de ETA El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su encuentro el lunes en el Elíseo con su homólogo francés, Emmanuel Macron. / EFE La AVT y Covite se reunieron ayer en Madrid con el embajador galo para abordar la situación de los presos tras la sentencia de 'Ata' LORENA GIL SAN SEBASTIÁN. Viernes, 31 mayo 2019, 08:07

Francia ha trasladado a las principales asociaciones de víctimas del terrorismo que podría verse obligada a acercar a cárceles próximas a Euskadi a la cúpula de ETA. El país galo asume que este movimiento, que hasta ahora se había evitado, podría producirse después de que el Tribunal Administrativo de París sentara un precedente al fallar a finales del pasado año a favor del traslado del último jefe militar de la banda, Mikel Karrera Sarobe, 'Ata'. Así se lo trasladó ayer el nuevo embajador francés en España, Jean-Michel Casa, a la AVT y a Covite, en una reunión que tuvo lugar en Madrid y la que también asistieron la magistrada de enlace entre ambos países, Frederique Porterie, y la directora de Atención a Víctimas del Ejecutivo central, Sonia Ramos.

La noticia del acercamiento de 'Ata' salió a la luz a mediados de la pasada semana e hizo saltar todas las alarmas en los colectivos de víctimas. Era la primera vez que Francia trasladaba a un preso de ETA con un historial como el de Karrera Sarobe. A sus espaldas pesan sendas cadenas perpetuas en el país vecino por su relación con el asesinato de los guardias civiles Fernando Trapero y Raúl Centeno en Capbreton, en 2007, y por su responsabilidad en el último atentado de la banda, que le costó la vida al policía galo Jean-Serge Nèrin hace nueve años. En su sentencia, el tribunal Administrativo de París -en contra del criterio esgrimido por el Ministerio de Justicia francés para no aceptar su acercamiento- consideró que negarle el traslado «conlleva para el derecho a su vida privada una ofensa desproporcionada». Karrera Sarobe estaba preso en Reau Sud Francilien, a 870 kilómetros de la frontera.

La resolución judicial no sienta jurisprudencia, pero sí un precedente. De ahí que la reunión de ayer entre el embajador galo y los principales colectivos de víctimas -también acudió la asociación de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y la Federación de asociaciones autonómicas- sirvió para ponerles, de alguna forma, sobre aviso. Hasta ahora, la política penitenciaria de Francia había sido más o menos clara. Pese a que, según reconocieron, jurídicamente podían acercar a los presos del sector más duro, no lo estimaron «razonable» al no ser reclusos inmersos en un «proceso de reinserción» y ser conscientes del «daño» que podría acarrear en las víctimas. Francia considera que tras la sentencia en el caso de Karrera Sarobe el escenario será otro. Cree que el resto de reclusos seguirán el mismo camino -ayer lo dieron casi por hecho-, lo que obligaría al Gobierno de Macron a actuar en consecuencia y aceptar los acercamientos. Pero no solo contemplan la posibilidad de que los presos recurran a la vía judicial, sino que el Ejecutivo galo, según dejaron entrever, podría tener las manos atadas si éstos simplemente solicitaran de nuevo su traslado a cárceles más próximas a la frontera. «Hemos hecho todo lo que hemos podido para mantener nuestras líneas rojas, para mantener la dispersión», reconocieron a los colectivos de víctimas.

Los colectivos solicitaron al país galo que, al igual que España, les informe de futuros movimientos

De los 41 presos de ETA que hay a día de hoy en Francia, catorce están a más de 500 kilómetros de la frontera. Entre ellos, Garikoitz Azpiazu, 'Txeroki'; Aitzol Iriondo, 'Gurbitz'; Marixol Iparragirre, 'Anboto', e Iratxe Sorzabal.

Recurso

Desde la AVT, especialmente crítica con los últimos movimientos en Francia -ha trasladado a varios presos con delitos de sangre-, pidieron a los representantes del país galo que el Ejecutivo de Macron recurra la sentencia de Karrera Sarobe, algo que prácticamente rechazaron, al tiempo que les solicitaron que dicha decisión judicial «no se aplique de manera generalizada al resto». Recordaron en este sentido la reciente sentencia dictada por el Tribunal de Estrasburgo. Se da la circunstancia de que el tribunal galo basó su decisión sobre 'Ata' en el artículo 8 del Convenio Europeo -derecho a favorecer las visitas familiares-, el mismo que el pasado martes el TEDH consideró que España no había vulnerado en el caso del preso de ETA Gorka Fraile. Este último solicitó en 2016, cuando estaba interno en Badajoz, ser trasladado a una cárcel de Euskadi. Los representantes del Gobierno francés aseguraron ayer que «analizarán» la resolución del alto tribunal.

Con la vista puesta en lo que pueda venir, los colectivos de víctimas reclamaron al país galo que siga el ejemplo de España e informe a las asociaciones de futuros acercamientos antes de que se produzcan, con el objetivo de avisar a los damnificados. Francia, según aseguraron, tiene voluntad de empezar a hacerlo.