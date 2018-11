«Flaco favor hacen a los guardias que viven aquí» Los vecinos del pueblo vivieron la jornada entre perplejos por la presencia policial y enfadados por la convocatoria de España Ciudadana E. L. ALSASUA Lunes, 5 noviembre 2018, 06:33

. «Iba a coger el coche para ir a Tolosa a visitar a mi madre y no he podido». Cuando a las diez de la mañana, una vecina de mediana edad pretendía salir de Alsasua, vio que resultaba misión imposible. El pueblo estaba acordonado y no había forma humana de acceder a su garaje.

Y es que los vecinos de Alsasua vivieron la jornada de ayer de diferentes maneras. Muchos decidieron respaldar las concentraciones contrarias a la visita de España Ciudadana a favor de la Guardia Civil, otros quisieron seguir con su vida normal -tarea que no resultó nada sencilla- y otros prefirieron vivir una jornada reivindicativa pero en un ambiente festivo, como la organizada por familiares de los jóvenes condenados en el centro cultural Iortia. En todo caso, todos los vecinos se vieron afectados por la presencia policial ante la tan anunciada llegada de los representantes políticos de Ciudadanos, PP y Vox para homenajear al instituto armado.

Muchos de los paisanos que a primera hora pretendían salir a dar un paseo mañanero en un domingo frío y soleado, se encontraron con un pueblo repleto de fuerzas de seguridad. «No esperábamos que hubiera tanta policía. Aunque si sirve para que no pase nada, mejor así», aseguró un matrimonio ataviado con ropa de monte que vio que los accesos a su municipio estaban acordonados o cerrados. «No nos gusta nada que se dé una mala imagen de Alsasua. Somos un pueblo tranquilo, vivimos con total normalidad, pero a nuestro pesar tenemos que salir de nuevo en todos los medios de comunicación», se lamentaron.

Comercios cerrados

Ayer, algunos vecinos hablaban de «provocación» por la presencia de Albert Rivera y otros, los menos, defendían que «la calle es de todos y para todos». Ante este argumento, sin embargo, una joven altsasuarra replicó que «la calle puede ser de todos, sí, pero no sé por qué justo vienen ahora. Saben que van a encender los ánimos. No me parece una buena idea». A juicio de un hombre que se sumó a la conversación, «estos actos hacen un flaco favor precisamente a los miembros de la guardia civil que viven aquí, entre nosotros».

Y también ayer, muchos comercios del centro de la localidad navarra permanecían cerrados. Sobre todo, los situados en la plaza de los Fueros, donde estaba convocado el acto político de Ciudadanos. Tal y como comentó un vecino, «muchos han preferido no abrir porque ante semejante panorama no merecía la pena...».