La Fiscalía no recurrirá más el caso Alsasua Viernes, 29 marzo 2019, 13:25

La Fiscalía de la Audiencia Nacional no va a recurrir la sentencia de la sala de apelación de ese tribunal que determinó que la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua en octubre de 2016 no fue terrorismo. El ministerio público, que defendía esa calificación, cree que tras las dos sentencias dictadas hasta ahora, no procede seguir recurriendo.