El fiscal Stampa asegura ante el juez que Leire Diez se presentó como «emisaria del PSOE»

El fiscal Ignacio Stampa aseguró hoy ante el juez del 'caso fontanera', Arturo Zamarriego, que Leire Díez durante la reunión que mantuvo con él el ... pasado 7 de mayo y en la que le pidió datos para tratar de boicotear las causas que salpican al Gobierno y al Partido Socialista e informaciones contra la UCO se presentó como «emisaria del PSOE». Stampa, al que Díez prometió rehabilitar en la Fiscalía Anticorrupción a cambio de esa información, explicó ante el juez que Díez citó a Pedro Sánchez en ese encuentro en al menos en tres ocasiones y que en esa reunión también se habló de las saunas que tenía en Madrid el suegro del presidente, Sabiniano Gómez.

Fue Stampa quien en su denuncia, confirmada este miércoles ante el instructor, dijo que Díez involucró a Sánchez en sus maniobras. «Cuando salió la imputación de Begoña, el presidente dio la orden de limpiar sin límite», afirmó en su denuncia que le dijo la 'fontanera', quien también se presentó como la «persona que ha puesto el PSOE» para saber qué hay «detrás de las irregularidades en informes policiales y de los fiscales anticorrupción».

Stampa afirmó este miércoles que además de Díez a ese encuentro asistió el empresario Javier Pérez Dolset, el escudero de la hoy exmilitante socialista en su particular cruzada contra la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción y que él también citó en varias ocasiones el nombre de Pedro Sánchez. Ambos le pidieron datos sobre presuntas «irregularidades» de los informes policiales que se han presentado en las causas que afectan al PSOE en la actualidad.

El también fiscal José Grinda, por su parte, se ratificó ante Zamarriego en que la 'fontanera' intentó sobornarle durante otra reunión, aunque desde el principio pensó que Díez estaba «defenestrada» en el PSOE y que no tenía peso ya en el partido.