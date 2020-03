José Ramón Beloki: «Cuando firmaba pactos con el PP me venía a la cabeza qué diría Sabino Arana» José Ramón Beloki posa en el centro de Donostia, cerca de la catedral del Buen Pastor. / USOZ José Ramón Beloki Exdiputado foral y en el Congreso por el PNV AXEL GUERRA Lunes, 9 marzo 2020, 08:00

«En mi carrera política y profesional siempre he tenido presente la teoría del cisne negro. Trata acerca de las situaciones imprevistas que surgen a lo largo de la vida y de las decisiones que se toman en torno a ellas». Así explica el exdirigente del PNV José Ramón Beloki (Legazpia, 1947) su periplo político, que inició en la Transición y a la que puso fin en 2011 tras echar el telón a una trayectoria que le llevó a formar parte del primer Gobierno Vasco, de la Diputación Foral de Gipuzkoa en diferentes funciones y del Congreso de los Diputados.

A punto de cumplir los 65 y con la opción de la jubilación presente, Beloki concluía su segunda legislatura en Madrid y en el partido jeltzale contaban con él para una más, pero el dirigente se topó por última vez con unos de esos cisnes negros que a lo largo de su vida habían provocado giros inesperados: una de sus hijas le anunció que estaba embarazada del que sería su primer nieto. «Los políticos hablamos de la conciliación, pero ¿cómo es posible conciliar si trabajas en Madrid mientras tus seres queridos viven en San Sebastián? Por eso me propuse que a partir de entonces me dedicaría a ellos», señala el peneuvista. El nacimiento del nuevo miembro de su familia apenas tres días de dejar su puesto en la Cámara bajarle confirmó «plenamente» que había tomado la decisión correcta.

FICHA Biografía Nació en Legazpi en 1947. Casado, tiene dos hijas. 1983-85 Fue jefe de Gabinete de Comunicación del primer Gobierno Vasco y del lehendakari Carlos Garaikoetxea. 1991-2004 Eli Galdós, diputado General de Gipuzkoa, le nombró jefe de Gabinete. Posteriormente fue diputado de Economía y Turismo, diputado de Ordenación y Administración del Territorio. 2004-2011 Diputado en el Congreso de Madrid.

La primera incursión en el mundo político del que fuera periodista llegó en 1983, cuando el lehendakari Carlos Garaikoetxea le reclamó para ser parte del primer Gobierno Vasco como jefe de Gabinete de Comunicación. A Beloki le sedujo participar en un proyecto que echaba a andar y en el que había mucho por hacer, «tanto que el principio iba a trabajar a Bilbao, hasta que se inauguró Ajuria Enea». Después de dos años que no resultaron «muy satisfactorios, pero en los que aprendí muchísimo», el exdirigente dejó el Ejecutivo vasco y retornó al mundo de los medios de comunicación. De aquellos tiempos guarda el primer recuerdo que le viene a la mente cuando piensa en su experiencia política, uno «imborrable»: la noche del golpe de Estado del 23-F. «El lehendakari y yo la pasamos juntos en Ajuria Enea preparándonos para todos los escenarios posibles. Una cosa es contarlo ahora y otra vivirlo entonces», relata.

«Me propusieron ir al Congreso dos horas antes de cerrarse el plazo para las listas»

Entre 1991 y 2004 la labor profesional del peneuvista estuvo ligada a la Diputación Foral de Gipuzkoa. Primero como jefe de Gabinete del diputado general Eli Galdós, cargo en el que se mantuvo durante dos legislaturas, hasta 1999. Aquel año Román Sudupe le nombró diputado de Economía y Turismo y en 2003 Joxe Joan González de Txabarri le puso al frente de Ordenación y Administración del Territorio –«el propio Txabarri destacó que fui el único miembro del Ejecutivo anterior en repetir cargo», destaca Beloki–, responsabilidad que dejó para presentarse como candidato del PNV al Congreso.

Su salto a la política en Madrid fue otro cisne negro para él. Recibió el ofrecimiento del Euskadi Buru Batzar (EBB) mientras el Gobierno de la Diputación foral y el Gipuzku Buru Batzar (GBB) mantenían una reunión de coordinación. «Sonó el teléfono de un compañero, me lo pasó y me hicieron la propuesta. Solo quedaban dos horas para que acabara el plazo para cerrar las listas». La respuesta «no podía ser otra» y cuando contó en casa la oferta que acaba de recibir su familia, no hizo falta que explicara cuál había sido el desenlace. «Has respondido lo que creo que has respondido, ¿verdad?», le dijo su mujer.

«¿Conciliar un político? Al nacer mi primer nieto opté por mi familia y regresé a Donostia»

Así las cosas, Beloki hizo las maletas y los últimos ocho años de su vida política fue diputado del PNV por Gipuzkoa en el Congreso. «Llegué con Zapatero y me fui con Zapatero», recuerda con cierta guasa. Entre las anécdotas de aquella época, recuerda como, en la constitución de la Cámara baja en 2004, los diputados jeltzales intentaron situarse cerca de los escaños del flanco izquierdo de la bancada, reservados al PSOE, pero los representantes de ERC «estuvieron más vivos y nos adelantaron», lo que provocó que los jeltzales tuvieran que sentarse al lado del «sector más duro» del Grupo Popular, en una zona que da acceso a la cafetería del hemiciclo.

Esa ubicación provocó que, en contra de lo que ocurrió en las anteriores legislaturas con José María Aznar al frente del Gobierno, peneuvistas y populares comenzaran a romper el hielo «a base de cafés y de alguna que otra cena 'clandestina' que manteníamos en secreto para que no saliera ninguna foto publicada. ¡La que se hubiera armado!». Así surgieron conversaciones para acercar posturas que habían sido irreconciliables hasta entonces y se sellaron acuerdos que propiciaron algunas derrotas del Grupo Socialista. Pese a todo, Beloki asegura que incluso una vez firmados los pactos siempre le asaltaban dudas de si había hecho bien: «Me venía a la cabeza lo que pensaría Sabino Arana al respecto», reconoce mientras esboza una media sonrisa, al tiempo que asegura que acabó «razonablemente satisfecho» con su labor política.

Ahora, las horas del día le dan mucho de sí al exdiputado. Además de dedicarse a sus nietos, participa en tertulias radiofónicas, escribe artículos y reseñas literarias, otra de sus grandes pasiones. Aprovecha después de comer para recorrer las tres playas de Donostia mientras lee en su iPad o escucha audio libros. El último, uno sobre la vida del duque de Mandas.