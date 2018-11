Fernando Grande-Marlaska: «Los presos no tienen un derecho absoluto a cumplir la pena a dos kilómetros de casa» Reflexiones. El ministro Fernando Grande-Marlaska, en los salones de la subdelegación del Gobierno en Bilbao. / IGNACIO PÉREZ «La legislatura en España no está muerta, estamos trabajando a medio y largo plazo en todos los departamentos ministeriales» A. GONZÁLEZ EGAÑA Domingo, 25 noviembre 2018, 08:47

El ministro de Interior visitó el pasado jueves Euskadi, donde le esperaba una extensa agenda de actos oficiales. En su escala bilbaína, la ciudad en la que nació Fernando Grande-Marlaska hace 56 años, mantuvo una charla con este periódico en las dependencias de la Subdelegación del Gobierno en la plaza Moyúa, en la que hizo un repaso a la actualidad. Confesó sentirse orgulloso de pertenecer al Gobierno de Pedro Sánchez y aseguró, sobre una futura cita electoral en España, que el presidente siempre ha sido «coherente, serio y ha dicho lo mismo: primero estabilidad y después elecciones». En la política penitenciaria remarca que «ya no hay dispersión», pero también apunta que los presos «no tienen un derecho absoluto a cumplir la pena a dos kilómetros de su casa».

-El último pleno del Congreso, con un diputado expulsado, un presunto escupitajo y enfrentamientos verbales de tono elevado, lleva a pensar si alguna vez ha estado la convivencia política tan degradada.

-Es difícil decirlo porque, como quien dice, soy un recién llegado a la política. Pero sí, es preocupante. Parece que lo que más importa es la confrontación personal con los ministros. Se nos hurta una posición legítima cuando estamos trabajando seriamente y ofreciendo una nueva visión de lo que es un gobierno ocupado y preocupado por la sociedad. Diría incluso que es justo la sociedad la que nos está legitimando como gobierno.

-¿Tiene solución o habría que hablar de crisis política e institucional o hasta sistémica?

-No, no. Eso es exagerado. Pueden ser momentos coyunturales y espero que esa última bronca sea un toque de atención para todos.

-Usted es magistrado y fue vocal del CGPJ, ¿considera presentable la imagen que tanto PSOE como PP han dado de las injerencias políticas en el Poder Judicial?

-Digamos que quien lo ha hecho fatal ha sido el PP al romper un acuerdo que se había dado ya por cumplido. Me parece que se toman muy poco en serio lo que es el Poder Judicial. Ahora quieren cambiar las reglas del juego en dos minutos, con la presentación de una enmienda en el Senado. Si ese era tu ideal, no entiendo que un mes antes pactes o asumas que hay que renovar el CGPJ bajo los criterios que están vigentes desde 1985. Parece un juego de niños, desde luego no de alta política.

-¿No cree que sea el momento de hacer cambios en ese terreno?

-Yo soy absolutamente defensor del sistema actualmente vigente de la elección de los veinte vocales. Entiendo que la elección de un órgano de gobierno, como el del Poder Judicial, necesariamente tiene que tener el sustento de la soberanía popular.

-¿El procedimiento actual cojea por algún sitio?

-Tiene que estar mucho más definido. Es decir, el conjunto de candidatos y candidatas tienen que pasar por la comisión de nombramientos tanto del Congreso como del Senado, exponer de cara al público su plan de actuación, su memoria, cuáles son sus méritos y capacidades, que se les pueda preguntar de todo y que sea público. Que el ciudadano pueda ver quiénes son los candidatos. Quien quiere ser alto cargo del Estado tiene que ser absolutamente transparente y se le pueda preguntar de cualquier cosa.

-Pero fue el PSOE quien filtró el nombre de Manuel Marchena antes de designar a quienes tenían que elegirle...

-Siempre he dicho que quien elige al presidente son los veinte vocales elegidos. Con eso digo todo.

-¿Ignacio Cosidó debería dimitir por su whatsapp?

-Eso lo tendrá que decidir él y su partido. Yo desde luego me sentiría muy mal ejerciendo la función pública si he escrito algo parecido.

-¿Manuel Marchena ha quedado tocado?

-Desgraciadamente sí. Y lo digo porque es uno de los juristas más sólidos, más independientes e imparciales que hay en este país.

-Si se suman a este escenario episodios como el cambio de criterio en las hipotecas o el fallo de Estrasburgo con Bateragune, ¿se puede decir que la Justicia en España atraviesa la mayor crisis de credibilidad de su historia?

-No. Tajante. Sé que es difícil exponer esto, pero me duele que se pretenda sembrar desconfianza cuando la Justicia no es solamente una sentencia que dicta la sala tercera del Tribunal Supremo, son los 3 millones de sentencias al año y los 5.500 jueces y juezas que las dictan. Son esos que están en primera línea y que demuestran sensibilidad social cuando fallan en contra de las cláusulas suelo u otro tipo de cláusulas abusivas.

-La independencia judicial también se ha puesto en entredicho.

-Los jueces tenemos un ADN de independencia muy importante, va con nuestra forma de ser, estamos acostumbrados a ser imparciales.

-¿Cómo es su relación con la ministra Dolores Delgado tras los audios de Villarejo (en los que aludió a la condición sexual de Marlaska)?

-La misma que antes.

-¿Buena?

-La misma.

-Sin Presupuestos, tras la ruptura del pacto sobre el CGPJ y otros asuntos controvertidos, algunos apuntan ya a que la legislatura estaría muerta. ¿Tiene sentido alargarla?

-En modo alguno está muerta. Lo digo desde el punto de vista de mi gestión diaria, del trabajo de mi equipo, que de ningún modo es cortoplacista. Trabajamos para solucionar lo que tenemos encima de la mesa, pero también con un proyecto a medio y largo plazo. Lo observo también en el conjunto de departamentos ministeriales.

-En estos meses, el presidente Sánchez ha dicho una cosa y la contraria, ¿no cree que el ciudadano puede tener una sensación de mareo?

-No, no, no. No lo creo. Lo que ha manifestado el presidente ha sido coherente y serio, y no creo que haya realizado una modificación o alteración en su análisis. Ha dicho siempre lo mismo: estabilidad y una vez materializada, convocar elecciones. Luego las circunstancias que concurran en cada momento y las propias actitudes que se manifiestan en el resto de grupos parlamentarios son elementos que tendrá que analizar.

-¿Cómo ve la idea del 'superdomingo' electoral que sugirió el ministro Ábalos para mayo de 2019?

-Quien tiene que valorarlo es el presidente. Yo soy ministro y miembro del Gobierno, al que me siento muy honrado de pertenecer.

-A su llegada al Ministerio anunció cambios en política penitenciaria, se han producido algunos acercamientos de presos de ETA...

-Traslados.

-¿Cuál es la diferencia?

-Acercamiento es volver a cuando existía la dispersión, como si fuera un premio. Y no es premiar, es cumplir la ley. No es ningún beneficio penitenciario.

-Esos traslados se están produciendo, según el entorno de los afectados, «de manera lenta».

-De manera razonable. Los traslados son cuestión de las juntas de tratamiento. Ya no hay una política antiterrorista como tal con una política de dispersión para intentar romper la cohesión de los terroristas. Aquello dio sus resultados. Ahora no estamos en la lucha antiterrorista en esos parámetros.

-¿Pero ha habido muchas denegaciones de traslados?

-No, unas sí y otras no. Depende de qué preso lo pida, en qué circunstancias se encuentra, si asume la legislación penitenciaria, qué delitos cometió, cuál es su actitud, su comportamiento...

-¿Puede explicar gráficamente cómo puede acceder un preso de ETA a esos traslados?

-Fundamentalmente es Instituciones Penitenciarias quien determina dónde se ubica a cada uno de los condenados para el cumplimiento de la pena. Considera los centro penitenciarios que existen, la población penitenciaria, los programas en cada uno de los centros, evalúa de forma individual a cada interno, las circunstancias de delito cometido, tiempo de pena cumplido, necesidades, cuál es la actitud penitenciaria que manifiesta, necesidad de un programa de tratamiento... Son mil variables las que se tienen en cuenta e Instituciones llega a una conclusión y decide. No necesariamente si un preso vive en Donostia tiene que ingresar en Martutene, puede que sea Zaballa, Logroño... La única indicación que se ha dado es que ya no hay dispersión porque fue una medida por una razones objetivas concretas.

-Dice que no hay dispersión, pero los reclusos están dispersados.

-Se van trasladando a su entorno social. No hay una injerencia. Se están utilizando parámetros legales. Si fuera un asunto político se hubieran llevado a treinta de golpe a Zaballa. Generemos confianza, quien está trabajando son los centros penitenciarios y las juntas de tratamiento. Trabajemos la legislación penitenciaria como corresponde.

-¿Se está dando una autocrítica sincera en los presos y en la izquierda abertzale?

-Creo que tienen que hacer un periodo de autocrítica mucho mayor. Pero la petición de perdón y reparación es para obtener beneficios penitenciarios. Insisto en que no se debe confundir con los traslados, que no son un beneficio penitenciario.

-¿Para poder ser trasladados a Euskadi deberían los presos repudiar a ETA, como pide Covite? ¿Se contempla ese petición?

-No se contempla en ningún sitio. Pero no hay un derecho absoluto a cumplir la condena a dos kilómetros de tu casa.

-¿Debería retirarse el programa Herenegun!, la unidad didáctica sobre la historia de ETA elaborada por el Gobierno Vasco?

-Debe abrirse un período de reflexión con tranquilidad. No puede haber asimilación entre distintas conductas que no tienen nada que ver. Tiene que quedar bien claro que fue ETA quien causó daños importantes a esta sociedad y que sus víctimas dieron mucho para que hoy todos sigamos siendo libres.

-¿Su fórmula es el material elaborado por el Gobierno central?

-Lo que es válido aquí es válido en toda España. Es como si me dijeran que la Revolución Francesa se tiene que estudiar de forma distinta en una zona u otra.

-¿Ha visto los vídeos de Herenegun!?

- No, no los he visto.

-¿Cree que las víctimas se sienten escuchadas por su Ministerio?

-Me remito a lo que han dicho las asociaciones de mi gestión cuando han querido utilizarlas. El día que tengan que criticar, perfecto, y además tendrán razón. Las víctimas siempre tienen razón.

-¿Cuándo se inaugurará el Memorial para las Víctimas del Terrorismo en Vitoria?

-Estamos trabajando de forma muy sincera y cohesionada todas las administraciones. Esto ya no se para.

-¿Será en verano?

-Un poquito más.