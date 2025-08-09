Fermin Muguruza pide «pluralidad» en las txosnas y el fin del veto a GKS

Koldo Domínguez y Miguel Aizpuru San Sebastián Sábado, 9 de agosto 2025, 02:00 Comenta Compartir

El año pasado ya apoyó con su firma un manifiesto secundado por 150 representantes de la cultura vasca en el que se pedía «buscar ... una solución por encima de las discrepancias». Fermin Muguruza hacía referencia en aquel texto al enfrentamiento que la izquierda abertzale y GKS –Gazte Koordinadora Sozialista (las juventudes del Movimiento Socialista surgidas en 2019)– mantienen por la instalación de txosnas en los recintos festivos de Euskadi. Los primeros llevan cuatro años haciendo lo posible por evitar que los segundos coloquen su propia barra en los principales festejos. Una situación enquistada en la que el artista irundarra terció en la noche del pasado jueves. Ocurrió en su concierto en el recinto de txosnas de La Blanca en Vitoria. Frente a miles de personas, Muguruza aprovechó un descanso para posicionarse. Ya no arropado por decenas de firmas, sino en el escenario. Dio un paso al frente y reclamó una «solución» para este conflicto entre dos colectivos nacidos del mismo espectro político y social, que amenaza con derivar en un problema serio para Sortu y EH Bildu. «Amigos vitorianos, aquí estamos en las txosnas...», se arrancó el exlíder de Kortatu.

Silbidos y aplausos «El año pasado firmé un documento para que la pluralidad fuera lo normal en las txosnas de Vitoria. Yo confiaba en que este año el problema estuviera solucionado, pero sigue. Ojalá para el año que viene lo esté (solucionado) y que todos tengan sitio en estas txosnas», afirmó. Sus palabras fueron recibidas con silbidos y aplausos que reflejaron la división por este tema en cierto espectro de la sociedad vasca. El posicionamiento público de Muguruza supone un espaldarazo más que simbólico para las tesis de GKS, habida cuenta de su indiscutible influencia entre los dos sectores enfrentados por la instalación de las txosnas. Es cierto que sus palabras no pueden interpretarse como un apoyo explícito a los postulados políticos del Movimiento Socialista. Pero desde este colectivo se han apresurado en darles la mayor difusión y relevancia posible en redes sociales para evidenciar que cuentan con el respaldo del cantante.

