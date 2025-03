Feminismo(s)

Comenta Compartir

El feminismo suma en estos últimos tiempos dos logros más a su acervo de conquistas. Uno, que ser machista o parecerlo está tan en franco retroceso social que aquellos que lo siguen siendo ya no pueden ir a pecho descubierto por la vida: o lo disumulan o intentan camuflarlo defendiendo algunas de sus propuestas regresivas como una formulación 'alternativa' de los derechos de las mujeres. El segundo es haberse hecho un hueco ya insoslayable en la agenda política, que rebasa las movilizaciones multitudinarias del 8 de marzo. La irrupción del feminismo –de las demandas por la igualdad real y plena– en los programas de gobierno y en las estrategias partidarias ha dado lugar estos días a tres episodios inéditos: la bronca en el seno del Gobierno a cuenta de la nueva Ley de Libertad Sexual, con pulso entre la vicepresidenta Calvo y la ministra Montero; las discrepancias dentro del PP entre las mujeres dispuestas a secundar el 8-M –Cuca Gamarra– y las que no –Cayetana Álvarez de Toledo e Isabel Díaz Ayuso–; y el intento de la candidata a lehendakari de Elkarrekin Podemos, Miren Gorrotxategi, de identificar el eje de izquierdas en Euskadi con un gobierno de las mujeres junto a la cabeza de cartel de EH Bildu, Maddalen Iriarte, y la socialista Idoia Mendia.

Aunque este novedoso protagonismo femenino resulta muy significativo, sería exagerado deducir que el poder ha cambiado de manos: Mendia es la única que aúna la condición de líder de su partido y candidata, mientras que EH Bildu y Elkarrekin Podemos se han inclinado por la bicefalia –a la espera de cómo resuelvan los morados la dimisión de Lander Martínez–, la crisis en el Ejecutivo la han encauzado los que lo dirigen –el presidente Sánchez y el vicepresidente Iglesias– y otro hombre, Pablo Casado, comanda el PP. Pero lo que está ocurriendo escenifica no solo el peso creciente de las mujeres en la política y su determinación de pelear por su espacio de poder, frente a los varones y frente a las de su género, si toca. También introduce factores de reflexión –y de distorsión– sobre la concepción del feminismo y sobre cómo se persigue el objetivo de favorecer la igualdad. Baste constatar que dos mujeres en la antípodas ideológicas como Montero y Álvarez de Toledo se declaran feministas, la segunda adjetivándose además como «feminista amazónica». Y que la ministra Darias ha echado mano de un socorrido «Todos los miembros del Gobierno somos muy feministas», después de que el portavoz de Podemos, Pablo Echenique, tildara de «machote» al titular de Justicia, Juan Carlos Campo.

La atribución de culpas al afán de mando de Carmen Calvo para explicar el desaguisado del Gobierno no difumina la cuestión esencial. Que no es otra que si cabe precipitar una reforma legislativa tan sensible como la de la libertad sexual, arropándola con la bandera del feminismo y del 8-M, aun a costa de poner en riesgo su imprescindible seguridad jurídica. Las diferencias surgidas entre las mujeres del PP sugieren una pregunta de diferente tenor: la denuncia del «feminismo supremacista», ¿justifica que Álvarez de Toledo y Díaz Ayuso se identifiquen como feministas a su manera? ¿Es feminismo lo que ambas proclaman o, en realidad, se trata de una expresión modernizada del 'machismo femenino' que siempre ha existido? Y, al fin, volvamos la mirada hacia Euskadi. Gorrotxategi ha envuelto de feminismo su propuesta por el «gobierno de izquierdas», tentando al voto de las mujeres fronterizo con las candidaturas de Iriarte y Mendia mediante el señuelo de un ejecutivo rojo y morado. El feminismo está activado. En las urnas, en la calle, en el Consejo de Ministros. Y ello le está obligando a revisitarse a sí mismo.