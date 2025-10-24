Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Eduardo Mendoza recibe el Princesa de Asturias de las Letras de las manos de la princesa Leonor, ante la atenta mirada de los Reyes

Ver 21 fotos
Eduardo Mendoza recibe el Princesa de Asturias de las Letras de las manos de la princesa Leonor, ante la atenta mirada de los Reyes Efe

Felipe VI: «Vivimos entre dos extremos que son, por igual, inquietantes»

El Rey hace un alegato en favor de la educación como pilar de la democracia en los Premios Princesa

Iker Cortés

Iker Cortés

Madrid

Viernes, 24 de octubre 2025, 20:11

Comenta

Educación y respeto. En torno a estos dos conceptos giró la 45 ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias, celebrada en el Teatro ... Campoamor de Oviedo, donde, por segundo año consecutivo, fue Leonor de Borbón quien realizó el elogio de los galardonados con ocho cartas dirigidas a cada uno de ellos, pese a ser «de la generación Z e hija de una de la X y de un 'boomer'», dijo en un guiño al inicio de su discurso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Lo que empezó siendo un bonito gesto de solidaridad ha terminado de la peor manera»
  2. 2 Dos aviones con cientos de pasajeros a bordo no consiguen aterrizar en el aeropuerto de Bilbao en cuatro intentos
  3. 3 Paco Nadal, reportero de viajes: «Hay diez lugares en el mundo a los que no volvería»
  4. 4 El nuevo radar que despista a los conductores en San Sebastián: cambia la ubicación y la altura
  5. 5 Duralex pide ayuda ciudadana para garantizar el futuro de la compañía: «Necesitamos recaudar 5 millones de euros»
  6. 6 El mercadillo navideño de cuento bajo un viaducto, ideal para visitar este invierno
  7. 7

    Insausti nombrará a Olatz Yarza como primera teniente de Alcalde y Ana López llevará Cultura
  8. 8 Emma García disfruta de las olas, y las evita, en uno de sus rincones favoritos de San Sebastián
  9. 9 Los cambios en las playas de San Sebastián llegan a Reino Unido: «Los turistas se enfrentan a nuevas y duras normas en la mejor ciudad costera»
  10. 10 Fallece a los 55 años Esther Uria, actriz e investigadora en pedagogía y teatro de Errenteria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Felipe VI: «Vivimos entre dos extremos que son, por igual, inquietantes»