Feijóo visitará esta semana Euskadi pero no se reunirá con Esteban en plena confrontación con el PNV

Este misma semana, Alberto Núñez Feijóo recalará en Euskadi. Se trata de una visita casi protocolaria dentro de la ronda que el presidente del PP ... prevé realizar para hacer campaña de cara al congreso que el partido conservador celebrará el próximo mes de julio en Madrid, entre los días 4 y 6, ante la perspectiva de que la legislatura pueda saltar por los aires y se convoquen elecciones anticipadas. Aunque su presencia en el País Vasco también despierta otro interés mediático tras la reciente confrontación pública que han protagonizado PP y PNV a cuenta del veto en Europa a la oficialidad del euskera. ¿Se verá las caras con Aitor Esteban para tratar en primera persona sus discrepancias? De momento, todo parece indicar que no.

Aunque aún no hay una fecha exacta para la visita -Génova todavía no ha agendado el calendario- se espera que el líder de los populares aterrice en Euskadi en los próximos días, tal y como ha revelado el líder de los populares vascos, Javier de Andrés, durante una entrevista en Radio Vitoria. Aunque, según ha señalado, no se producirá ninguna reunión con el presidente del Euzkadi Buru Batzar (EBB) tras su reciente designación como nuevo presidente del partido jeltzale. Según ha esgrimido De Andres, «porque está absolutamente condicionado por los socialistas».

Según ha defendido, tendría que ser el dirigente jeltzale el que llamara en primer lugar al PP. «Yo felicité a Esteban cuando ganó las elecciones (internas) en el PNV y me dijo: 'Ya hablaremos'. Esa es la última cosa que he oído, y hace ya dos meses de esto; me consta que tampoco ha llamado a Feijóo», ha destacado.

Pese a que ambos partidos puedan hablar, el presidente del PP vasco ha señalado que sabe que «el compromiso que tiene el PNV con el PSOE le condiciona absolutamente», hasta el punto de que, según lamenta, ni siquiera les llama para poder establecer «una conversación cordial, porque es lo que corresponde cuando uno se presenta como líder de un partido».

«Es una fórmula de cortesía que el PNV no se ha atrevido a hacer. Por cierto, sí que fue a reunirse con Sánchez a Madrid. Allí sí rindió pleitesía a Sánchez, también sé que se ha reunido con Andueza, pero no lo ha hecho con el principal partido de España. Hubiera sido la cortesía mínima que tendría que haber hecho si quiere establecer esos puentes», ha remarcado De Andrés, que ha considerado que «el compromiso» de los jeltzales con los socialistas «es absoluto, está hipotecado con el PSOE y depende del PSOE».

En realidad, la relación entre ambos partidos lleva años prácticamente rota, desde que los votos del PNV facilitaron la caída del Gobierno de Mariano Rajoy en la moción de censura de Pedro Sánchez apenas unos días después de que, con esos mismos votos, los jeltzales aprobaran los Presupuestos del PP. Pero la decisión de la Unión Europea de aplazar la votación para que el euskera, el catalán y el gallego sean oficiales en la Eurocámara ha hecho saltar definitivamente por los aires su relación y ha provocado una guerra entre el PNV y el PP, al que los nacionalistas vascos acusan de haber maniobrado contra la lengua vasca en Europa para torpedear la votación dentro de su estrategia de erosionar al Gobierno de Sánchez. Algo que el propio De Andrés negó categóricamente la semana pasada.