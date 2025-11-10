Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Feijóo, con el presidente de Melilla, Juan José Imbroda. Tarek / PP

Feijóo da a Sánchez por «acabado»: «Solo le queda revolverse contra los jueces»

El presidente del PP hace sangre con la debilidad parlamentaria del Gobierno y los problemas judiciales del entorno del presidente

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Lunes, 10 de noviembre 2025, 15:10

Comenta

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha hecho sangre este lunes con la debilidad parlamentaria del Gobierno y con los problemas judiciales del entorno ... familiar de Pedro Sánchez. La conjunción de ambos factores, «los jueces le paran los pies y sus socios le atan las manos», ha provocado que el Ejecutivo esté «acorralado y noqueado», ha afirmado Feijóo en un acto en Melilla, donde se ha reunido el Comité de Dirección de los populares.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cámara de meta de la Behobia - San Sebastián con la llegada de todos los participantes
  2. 2 El motivo de la descalificación de 918 atletas en la Behobia - San Sebastián
  3. 3 Clasificación oficial de la Behobia - San Sebastián 2025
  4. 4 Jon Insausti se reivindica como el primer alcalde de Donostia en correr la Behobia y Albistur le rebate: «Además hice mejor tiempo»
  5. 5 Todas las fotos de la Behobia - San Sebastián 2025
  6. 6 La incontenible emoción de Alex Roca, el maratoniano con una discapacidad del 76%, tras finalizar la Behobia
  7. 7 Cientos de corredores de la Behobia - San Sebastián afectados por la avería de un tren del Topo en Errenteria
  8. 8 La Behobia - San Sebastián también es un Monumento
  9. 9 El Gordo de la Primitiva deja un buen pellizco en San Sebastián
  10. 10 Últimas monjas agustinas de Errenteria: «Es una pena decir agur a la que ha sido nuestra casa»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Feijóo da a Sánchez por «acabado»: «Solo le queda revolverse contra los jueces»

Feijóo da a Sánchez por «acabado»: «Solo le queda revolverse contra los jueces»