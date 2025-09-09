Feijóo: «Si el PSOE no exige la dimisión de García Ortiz, le acompañará hasta el banquillo»

El PP ha insistido este martes en reclamar la dimisión del fiscal general del Estado después de que el Tribunal Supremo haya abierto juicio oral ... contra Álvaro García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos durante la investigación al novio de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. «Si el PSOE no exige la dimisión de Álvaro García Ortiz, le acompañará hasta el banquillo», ha escrito el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, en su cuenta de X.

«El Tribunal Supremo juzgará al fiscal general del Estado, al que incluso le impone el pago de una fianza. La degradación institucional a la que Pedro Sánchez somete a nuestro país es insoportable», ha asegurado Feijóo. «Procesado su fiscal y su hermano, teniendo en prisión a su número dos en el partido, e imputados su mujer y su ex mano derecha, es evidente que la limpieza de este país pasa por cambiar al presidente del Gobierno. Y lo haremos», ha añadido.

Para el PP, la decisión del Supremo era «previsible». «Llevábamos mucho tiempo diciendo que tenía que dimitir porque una cosa es la presunción de inocencia y que tenga todo el derecho del mundo a defenderse penalmente, y otra, la cuestión ética y la cuestión moral», ha señalado, por su parte, la portavoz popular en el Congreso, Ester Muñoz.

«García Ortíz está tardando en dimitir y si no lo hace, el presidente del Gobierno está tardando en pedirle y exigirle su dimisión si no lo hace. Eso es lo que ocurriría en cualquier país democrático», ha subrayado.