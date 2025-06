Feijóo ve al PSOE en «caída libre» y se ofrece como alternativa para sacar a España de la «indecencia»

María Eugenia Alonso Madrid Miércoles, 4 de junio 2025, 14:11 | Actualizado 14:44h. Comenta Compartir

Para el PP el «espectáculo» que se ha montado este miércoles en el hotel de Madrid donde la ya exmilitante socialista Leire Díez dio su ... versión antes de ser increpada por el empresario y conseguidor investigado en la 'trama Koldo' Víctor de Aldama se ha convertido en «uno de los episodios más vergonzosos de la historia del PSOE». «Lo de hoy no es una anécdota, no es ni siquiera un circo por más que se le parezca y no hay que tomárselo a broma», aseguró Alberto Núñez Feijóo. En opinión del líder de los populares, es mucho más. Es una muestra del «vertedero televisivo, cutre y sórdido» al que España se está acostumbrando por culpa de Pedro Sánchez y la señal inequívoca de que «el PSOE está en caída libre».

Durante su visita a Melilla, Feijóo cargó con dureza contra el Gobierno y el Partido Socialista por la «degradación institucional, moral y ética» en la que, a su juicio, han caído, especialmente tras el «teatrillo» de la comparecencia de Díez, que le ha producido «bochorno». Y ofreció a su partido como alternativa para rescatar a España de esta «indecencia». porque cree que «esto no ha hecho más que ezpezar». «Lo visto esta mañana puede ir a más, superarse. Prepararos para los próximos días», avisó.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión