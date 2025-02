Feijóo presiona con un debate monográfico sobre Ucrania para que Sánchez y sus socios se retraten

Coincidiendo con el tercer aniversario de la invasión de Ucrania, que llevó a Pedro Sánchez a Kiev para reforzar su apoyo a Volodímir Zelenski, el ... líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, convocó una cumbre con exministros de Defensa y Exteriores del PP y expertos en política internacional, para analizar el nuevo escenario internacional y la evolución del conflicto, tras el cambio de rumbo que Donald Trump ha impuesto a las relaciones de Estados Unidos con la Unión Europea y Rusia.

Una cita, que tuvo lugar en la sede nacional de Génova y que concluyó con la exigencia de que el presidente del Gobierno comparezca en el Congreso en un pleno monográfico para explicar los compromisos adquiridos por España ante la situación de Ucrania y obligar a todos los grupos a retratarse para evidenciar, de paso, la división que existe entre el Ejecutivo y sus socios en materia de defensa. «El Gobierno debe ser transparente y explicar los riesgos a los que nos enfrentamos», avisó Feijóo sin especificar si esa votación se haría a través de una proposición no de ley o a través de otra fórmula elegida.

En su comparecencia, e político gallego despejó cualquier duda sobre su alineamiento con Ucrania y la UE en la situación actual reiterando el rechazo de su partido a un proceso de paz que deje a Zelensky y a los Veintisiete fuera de la negociación. «Solo sería un alto el fuego –alertó– hasta la siguiente agresión». Aunque hizo un llamamiento a no romper los lazos transatlánticos y mantener con Washington las buenas relaciones que han caracterizado los últimos cien años de liderazgo de EEUU en Occidente, Feijóo dejó claro que no va aceptar ni eludir la crítica a Trump y cuando lo considere oportuno cargará contra el magnate estadounidense porque él, a diferencia de Santiago Abascal, no depende de nadie ni está obligado a «rendir pleitesía» a nadie.

Los populares subrayan la necesidad de mantener una postura «equilibrada» en las relaciones internacionales, defendiendo los intereses de España sin caer en la «sumisión» de decir «a todo que sí», en referencia a Vox, ni en el «enfrentamiento gratuito», en referencia al Gobierno de Sánchez. «Insultar es lamentable e impropio de cualquier político», remarcó Feijóo después de que el jefe del Ejecutivo le tachase este fin de semana de «colaboracionista» de la ultraderecha europea del siglo XXI.