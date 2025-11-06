Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. EFE

Feijóo ironiza tras el anuncio de Junts: «¿Cómo era eso del Gobierno más estable de Europa?»

Los populares creen que la legislatura está «acabada» y vuelven a reclamar elecciones anticipadas

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Jueves, 6 de noviembre 2025, 11:33

Comenta

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha ironizado con el anuncio de Junts de que va a bloquear la legislatura presentando enmiendas a ... la totalidad a 25 leyes. «¿Cómo era eso del Gobierno más estable de Europa?», ha escrito Feijóo en la red social X.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un exetarra contrata a Desokupa para recuperar su vivienda en Bilbao
  2. 2 Gipuzkoa lanza una oferta pública de empleo temporal con sueldos de hasta 3.500 euros mensuales
  3. 3 El caso que afecta al restaurante más antiguo del mundo: «Los tickets repetían el mismo patrón con pan, agua y ni un postre»
  4. 4 El negocio en el centro de San Sebastián con 54 años de trayectoria que baja la persiana: «Gracias a todos»
  5. 5

    Condenado a 26 años de cárcel el masajista de Altza por agredir sexualmente a tres menores
  6. 6

    La frecuencia de Cercanías aumenta un 27% desde el viernes tras acabar la obra del túnel de Gaintxurizketa
  7. 7 Nueva apertura en el centro comercial Niessen de Errenteria
  8. 8

    Los jóvenes vascos son los que más se emborrachan y más cannabis consumen
  9. 9 Derbi de guante blanco en la grada e insultos a los vascos y Bultzada en El Sardinero
  10. 10

    El consejero de Universidades recrudece el choque con la EHU: «Casualidades, las justas»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Feijóo ironiza tras el anuncio de Junts: «¿Cómo era eso del Gobierno más estable de Europa?»

Feijóo ironiza tras el anuncio de Junts: «¿Cómo era eso del Gobierno más estable de Europa?»