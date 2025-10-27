Feijóo: «Guardiola demuestra responsabilidad y valentía»

Rocío Romero Badajoz Lunes, 27 de octubre 2025, 20:51 Comenta Compartir

La presidenta extremeña, María Guardiola, adelanta las elecciones por primera vez en Extremadura al próximo 21 de diciembre al no encontrar el apoyo de Vox ni del PSOE para aprobar el proyecto de Presupuestos que había presentado. Esta tarde, la presidenta popular ha dado el paso que se barruntaba desde hace semanas. Es, también, la primera dirigente autonómica del PP en inaugurar el calendario electoral.

El presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo, se ha pronunciado en la red social X justo después de que Guardiola terminara su intervención. Lo ha hecho para mostrarle su apoyo.

«El gobernante que respeta a su pueblo cumple su palabra y un principio básico: frente al bloqueo, elecciones. Todo el respaldo de Partido Popular. María Guardiola demuestra responsabilidad y valentía poniendo a los extremeños primero y estoy seguro de que se lo recompensarán», ha publicado Feijóo. ﻿

Desde hace semanas, distintas voces apuntan a que Génova avala un adelanto electoral en las comunidades autónomas donde tienen dificultades para aprobar sus presupuestos. No solo en Extremadura, donde la convocatoria es ya una realidad, sino en otras regiones como Aragón o incluso Castilla-León. En principio, se barajaba un 'superdomingo electoral' en marzo donde confluyeran distintas autonomía, pero finalmente no será así. Al menos, en Extremadura, donde las urnas se colocarán el 21 de diciembre.

El Gobierno extremeño ha decidido retirar el proyecto de Presupuestos para 2026 un día antes de que se voten las enmiendas de totalidad presentadas por los tres grupos de la oposición (PSOE, Vox y Unidas por Extremadura) en el Parlamento regional, y llamar a los extremeños a votar.

La presidenta de la Junta, María Guardiola, ha anunciado esta tarde en una comparecencia convocada de forma urgente para las siete en Mérida su decisión de disolver el Parlamento regional de forma anticipada y convocar comicios autonómicos para tratar de lograr la estabilidad que no se ha conseguido en los primeros dos años de legislatura, en especial tras la ruptura del gobierno de coalición entre PP y Vox en el verano del pasado año.

Guardiola advirtió al inicio de la negociación para las cuentas del próximo ejercicio que en caso de que no se llegara a un acuerdo para la aprobación de las cuentas de 2026 estaba dispuesta a convocar elecciones. A su juicio, otro año más con prórroga presupuestaria supondría una paralización para la región, según informa Hoy.

En su comparecencia, la presidenta ha indicado: «Por encima de cualquier interés, partido o cálculo político, está esta tierra y su gente», para luego recordar los buenos datos en empleo y otros factores económicos. «Extremadura converge», ha subrayado. «Sin presupuestos no tenemos herramientas» ha insistido Guardiola para explicar el adelanto electoral.

Hay que recordar que tras la presentación del proyecto de Presupuestos para el próximo año, que alcanzan la cifra de 8.657 millones de euros, los tres grupos de la oposición, PSOE, Vox y Unidas por Extremadura, han presentado sendas enmiendas de totalidad, aunque no era probable que ninguna de ellas prosperara.