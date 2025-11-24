Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Feijóo interviene en un acto con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Feijóo interviene en un acto con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. E. P.

Feijóo exige a Sánchez que el nuevo fiscal general tenga un mínimo de «solvencia e independencia»

El líder del PP defiende que el relevo de García Ortiz sea un perfil despolitizado, que cuente con 20 años de experiencia y el aval del CGPJ

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Lunes, 24 de noviembre 2025, 13:50

Comenta

Alberto Núñez Feijóo no esconde su pesar porque el nombramiento del próximo fiscal general del Estado que salga del Consejo de Ministros tendrá la «sombra ... de la degradación sanchista», pero reclamó a Pedro Sánchez que al menos cumpla «unos requisitos mínimos de solvencia e independencia». El líder del PP defiende que el relevo de Álvaro García Ortiz, que formalizó este lunes su dimisión tras ser inhabilitado por el Tribunal Supremo por revelación de datos reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso, debe ser un «jurista de reconocido prestigio» que cuente con «veinte años de experiencia» y con el «aval» del Consejo General del Poder Judicial en su informe preceptivo y favorable sobre la idoneidad del candidato, a diferencia del ya dimitido fiscal general.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Nunca jamás me ha llamado una empresa para dar un alta»
  2. 2 Maite Arraiza pasa a la historia como la primera ganadora donostiarra del maratón de casa
  3. 3

    La fiesta de un millonario en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  4. 4 Clasificación del Zurich Maratón de San Sebastián 2025
  5. 5

    Detenido en Donostia por agredir a su pareja y golpear a los ertzainas durante el arresto
  6. 6

    La crisis del alquiler lleva a más ayuntamientos a aplicar el recargo del IBI a los pisos vacíos
  7. 7 Un accidente múltiple en la N-I en Irura, sentido Donostia, se salda con cinco heridos y largas colas
  8. 8 Verdeliss logra el sexto puesto en la Maratón de San Sebastián en un día redondo: «Maratoniana de día, mamá de tarde»
  9. 9 56 candidatos al Tambor Oro: desde Bruce Springsteen a Xabi Prieto
  10. 10

    San Sebastián, una ciudad diseñada para moverse en bicicleta, tren y autobús

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Feijóo exige a Sánchez que el nuevo fiscal general tenga un mínimo de «solvencia e independencia»