Feijóo se desmarca de Ayuso en la polémica del euskera: «Las lenguas son una riqueza que hay que preservar»

La escena ha durado 7 minutos. Se ha producido en el momento en el que Alberto Núñez Feijóo se bajaba del coche que le trasladaba ... de Santander a Bilbao. Le esperaba en la acera, junto al Palacio Euskalduna, Javier de Andrés. Separados del resto dirigentes del PP vasco que también formaban el comité de bienvenida, han conversado con gesto serio y, en algún momento, incluso con pequeños aspavientos. No era difícil imaginar que el tema de la charla era el malestar que entre buena parte de los populares vascos causó la actitud que Isabel Díaz Ayuso mantuvo este viernes durante la Conferencia de Presidentes respecto al uso del euskera por parte del lehendakari.

Ese pequeño encuentro entre Feijóo y De Andrés se ha plasmado, minutos después, durante las intervenciones que ambos han realizado durante el acto convocado por el PP dentro de la gira que su presidente está realizando como previa al Congreso que celebrará el partido en julio.

El primero en intervenir ha sido el líder vasco, que en un gesto inédito y repleto de simbolismo, ha comenzado su discurso en euskera. «Arratsalde on. Nik euskaraz gutxi hitz egiten dut, baina gustatzen zait erabiltzea balio haundia duelako guretzat. Hizkuntzak elkar ulertzeko dira, baita era gure nortasunaren adierazgarri. Euskara Espainako hizkuntza bat da eta nik horrala jabetzea nahi dut. Independentistak dira euskara Espainako hizkuntza izatea nahi ez dutenak. Horregatik gaur euskaraz agurtzen zaitut, euskaldun guztion hizkuntza eta espainar guztion era bai. Ongi etorri, presidente Feijóo eta eskerrik asko». («Buenas tardes. Yo hablo poco euskera, pero me gusta usarlo porque tiene un gran valor para nosotros. Las lenguas son para entendernos y una expresión de nuestra identidad. El euskera es una lengua de España y quiero que se entienda así. Son los independentistas los que quieren que el euskera no sea una lengua española. Por eso hoy te saludo en euskera, la lengua de todos los vascos y también de todos los españoles. Bienvenido, presidente Feijóo, y gracias).

Una «ayusada»

Sus palabras, preparadas y ensañadas, han sido recibidas con aplausos por los 400 simpatizantes y afiliados populares reunidos en el Euskalduna. Es cierto que algunos dirigentes del partido en el País Vasco habían querido quitar hierro a la actitud de Ayuso. Siempre en privado, hablaban antes del inicio del acto de «ayusada» y de que Pradales había exagerado su respuesta a la presidenta madrileña para buscar su propio rédito.

Pero, en general, en el PP vasco no ha gustado «en absoluto la que montó Ayuso para hacerse notar» y «dejar sin discurso» al resto de barones populares presentes en Barcelona. De ahí pueden venir también las palabras de Feijóo cuando se ha subido al estrado. En un largo discurso repleto de aceradas críticas a Pedro Sánchez, ha colado varias referencias a la polémica del euskera que han sonado a digresiones tal vez improvisadas.

Por ejemplo, en un momento dado ha colado un «eskerrik asko!», también aplaudido por los presentes, y ha introducido su pasado como presidente de una «nacionalidad» como Galicia. «No necesito explicarles a los gallegos si hablo gallego o no. Saben perfectamente los idiomas que allí hablamos desde la cordialidad lingüística porque son una riqueza. Y las riquezas hay que preservarlas y nunca enfrentarlas», ha afirmado, para añadir acto seguido su apuesta por el »bilingüismo armónico«.

Ya en clave más política, Feijóo ha señalado que el el PP ha sido un partido «coherente desde el primer instante» en Euskadi, que nunca ha «traicionado la Constitución ni el Estatuto de Gernika». «Y no nunca jamás vamos a traicionar la Constitución ni el Estatuto de Gernika», ha remachado.