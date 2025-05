Feijóo vuelve a la calle el 8 de junio contra la «degradación» del Gobierno: «Esto va de democracia o mafia»

Alberto Núñez Feijóo ha llamado este jueves a los españoles a «combatir» en las calles el «estado de putrefacción» en que se ha convertido el ... Gobierno tras la operación para desacreditar a la UCO y contra un presidente «rodeado de corrupción». Para el líder del PP ha llegado el momento de «decir basta» y hacerlo en una concentración convocada el 8 de junio en Madrid. «Nadie que tenga un mínimo de aprecio a España puede ignorar el estado de putrefacción de este Gobierno. Ha llegado el momento de que los españoles reaccionemos. Mire donde mire Pedro Sánchez está rodeado de corrupción», ha afirmado en una declaración sin preguntas ante los medios.

Para el líder del PP hay que combatir una «situación inasumible para cualquier democracia» ante las «prácticas mafiosas» del jefe del Ejecutivo y del PSOE. «Esto va de democracia o mafia», ha dicho, antes de pedir a los socios del Gobierno que dejen caer en a Sánchez en una moción de censura. Pero no la presentará si no tiene su apoyo. «Si quieren acabar con esto el PP está a disposición». Si no, ha afirmado, «no tengan duda de que les arrastrará y que la mayoría de los españoles decentes les hará cómplices de esta degradación».