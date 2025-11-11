Feijóo propone a Pérez Llorca para sustituir a Mazón y cerrar el pacto con Vox

El reloj está en marcha. A ocho días para que acabe el plazo previsto para proponer al candidato a suceder a Carlos Mazón al frente ... de la Generalitat Valenciana, Alberto Núñez Feijóo ha mantenido este martes una conversación con Juanfran Pérez Llorca para comunicarle de forma oficial que es el elegido para relevar al presidente interino hasta que se celebren las próximas elecciones autonómicas y buscar así un pacto con Vox, con el que el candidato ha mantenido una interlocución negociadora a lo largo de esta legislatura. El secretario general, Miguel Tellado, por su parte, ha telefoneado a los presidentes provinciales para comunicarles la decisión de la dirección nacional.

El número dos de los populares había puesto en la pista esta mañana. «A mí me consta que la propuesta se va a dar a conocer muy rápido, dentro de los plazos que existe para hacerlo», apuntó en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum. Confirmó que Feijóo había «consultado con compañeros de la Comunidad Valenciana» y que tomaría «en el ámbito de sus competencias». Pero evitó dar más pistas sobre unas negociaciones marcadas desde el inicio por el hermetismo de unos y otros que evitan desvelar sus movimientos. El líder de los populares, que vuelve a estar encadenado a Vox, tenía en todo caso hasta el jueves 19 de noviembre para elegir al sucesor de Mazón.

En el PP confían en cerrar el acuerdo en el plazo de tiempo más corto posible, pero todo sigue abierto. El viernes se produjo la primera reunión entre la cúpula voxista, encabezada Ignacio Garriga y Montserrat Lluís, y miembros del partido conservador de la Comunidad Valenciana. Una primera toma de contacto entre los equipos negociadores en la que no se puso ningún nombre encima de la mesa.

«Para fallarle a los valencianos ya está Sánchez»

Tellado volvió a poner hoy en valor la estabilidad del Gobierno valenciano, «determinante para la reconstrucción» un año después de la dana. Por ese motivo, aseguró que no tiene sentido convocar unas elecciones que pararían «la actividad de la Generalitat durante medio año» y que los socialistas exigen. Lo razonable, dijo, es alcanzar «un acuerdo de investidura que permita finalizar este mandato». Por ello, el secretario general del PP reclamó al partido de Santiago Abascal «altura de miras y no cálculo electoral». De lo contrario, sostuvo, dejarán de ser útiles, como ha sucedido con el PSOE. «Para fallarle a los valencianos ya está Pedro Sánchez. No caigamos en el mismo error», apostilló.

Desde Vox insisten en que no se trata tanto de cuál sea el nombre del candidato como de que asuma los compromisos que la formación de Abascal plantea, como políticas frente lo que consideran «fanatismo climático» o políticas que pongan medidas frente a la «inmigración masiva y descontrolada» y que Mazón asumió en mayo para sacar adelante las cuentas autonómicas. «Cuando tengamos un candidato, empezarán las negociaciones. Si es pronto, pronto empezarán, pero, desde luego, hoy no hay ningún candidato todavía», afirmó el portavoz de Vox en Les Corts, José Mª Llanos, que insistió en que «lo que necesita la Comunidad Valenciana es estabilidad cuanto antes». «En un sentido o en otro, pero los valencianos tienen que saber a qué atenerse», recalcó.