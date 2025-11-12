Feijóo advierte a Sánchez de que no cuente con él para salvar su minoría

Alberto Núñez Feijóo ha rechazado de un manotazo todas las apelaciones al diálogo de Pedro Sánchez, que el líder del PP ha interpretado como ... un brindis al sol. «No cuente con el grupo mayoritario de esta Cámara, no cuente conmigo ni para esto ni para nada», ha zanjado Feijóo, que cree que el presidente del Gobierno está «muerto de miedo» por sus problemas judiciales, un temor que ha ejemplificado con el 'caso Leire': «El presidente quiere que se limpie sin límite», ha recordado el líder del PP a Sánchez las palabras de uno de los mensajes de Leire Díez, antes de preguntar: «¿Es usted también el presidente de las cloacas?». «Usted es el que más sabe de corrupción de España», ha zanjado.

«Yo no le voy a amnistiar, ni a usted ni a los suyos», ha avisado el presidente del PP, que ha acusado a Sánchez de ofrecer «mentiras y corrupción» y de «llevar la deslealtad en la sangre». «Usted solo es leal a sí mismo», ha subrayado Feijóo, que ha acusado al jefe del Ejecutivo de «hacer oposición» a los gobiernos autonómicos del PP por hablar, en su discurso, de las listas de espera, de la dependencia o de la financiación y por señalar a presidentes autonómicos como Isabel Díaz Ayuso o Juanma Moreno bajo la crítica de favorecer la privatización de los servicios públicos.

Feijóo ha vuelto a exigir a Sánchez que convoque elecciones para evitar dos años de «parálisis» y «desgobierno». «Aunque se resista, su tiempo se ha acabado, y volverá a ser el momento de los españoles», ha subrayado el dirigente popular, que ha calificado la debilidad parlamentaria del presidente del Gobierno como «una situación insostenible» y ha lamentado que el resto de los grupos le «sigan el juego para simular una normalidad».

«Lo que se está consintiendo es que los españoles paguen con su dinero un gobierno que no funciona», ha denunciado Feijóo, que ha apelado al PNV y a Junts por «normalizar lo inaceptable». «Esto no les va a salir gratis. ¿Quién podía imaginar que a dos partidos de una base sociológica centrada les iba a pasar factura apoyar a un gobierno de izquierda populista como este? Ustedes también son responsables del deterioro de Euskadi y del deterioro de Cataluña. A Junts ya le ha pasado y le pasará al PNV», ha advertido.

Más allá del choque con el Ejecutivo, Feijóo ha querido aprovechar su intervención para anunciar que si llega a La Moncloa bajará del 10% al 4% el IVA de la vivienda para que ese dinero pueda destinarse al pago de la hipoteca. «Muchos españoles se ven en la dicotomía de elegir entre pagar el alquiler o pagar la comida», ha agregado en la parte más social de su intervención, con un apunte a que la pobreza severa afecta 3,4 millones de personas en España.