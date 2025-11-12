Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante su intervención. EP

Feijóo advierte a Sánchez de que no cuente con él para salvar su minoría

El líder del PP vuelve a exigir al presidente que convoque elecciones para evitar dos años de «parálisis» y «desgobierno»

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 11:22

Alberto Núñez Feijóo ha rechazado de un manotazo todas las apelaciones al diálogo de Pedro Sánchez, que el líder del PP ha interpretado como ... un brindis al sol. «No cuente con el grupo mayoritario de esta Cámara, no cuente conmigo ni para esto ni para nada», ha zanjado Feijóo, que cree que el presidente del Gobierno está «muerto de miedo» por sus problemas judiciales, un temor que ha ejemplificado con el 'caso Leire': «El presidente quiere que se limpie sin límite», ha recordado el líder del PP a Sánchez las palabras de uno de los mensajes de Leire Díez, antes de preguntar: «¿Es usted también el presidente de las cloacas?». «Usted es el que más sabe de corrupción de España», ha zanjado.

