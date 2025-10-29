Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La reina Letizia abraza a una familiar de una víctima de la dana.

La reina Letizia abraza a una familiar de una víctima de la dana. Efe

Las familias se abrazan a la Reina

Doña Letizia vuelve a acoger el dolor de las víctimas de la dana como hace un año en Paiporta

A. S. / L. P.

Miércoles, 29 de octubre 2025, 19:34

Hace casi un año, el domingo 3 de noviembre en el que los valencianos peleaban a brazo partido contra el barro, el dolor y ... la indignación por lo que sentían ya como un desamparo institucional, la imagen de la Reina con los ojos al borde del llanto y el rostro surcado por el lodo arrojado por vecinos de Paiporta quedó inmortalizada para la hemeroteca del peor desastre natural del siglo en España. Aquel día en el que Felipe VI rompió la seguridad del protocolo para pararse y escuchar de viva voz el padecimiento de los supervivientes en la zona cero de la catástrofe, la ciudadanía buscó refugio en doña Letizia, también para espetarle lo que todo un pueblo sufría, el sufrimiento y la ira, ante un trance excepcional. Fue lo que hizo una vecina, Mar, a la que la Reina se acercó tras escuchar sus palabras para abrazarla y decirle «tienes razón». Este miércoles, las familias de las víctimas que perdieron la vida bajo la feroz riada han vuelto a aproximarse a ella para tratar de encontrar consuelo.

