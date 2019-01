La familia de Cabacas pide que se impute por «encubrimiento» a seis ertzainas

La familia de Iñigo Cabacas ha pedido a la Audiencia de Bizkaia que abra un nuevo procedimiento penal contra el exjefe de la Ertzaintza, Jorge Aldekoa, y otros cinco ertzainas más. Considera que pueden ser responsables de un supuesto delito de «encubrimiento» relacionado con la muerte del joven aficionado del Athletic como consecuencia del impacto de una pelota de goma lanzada por un agente de la Policía vasca en abril de 2012.

La petición de la abogada de la familia Cabacas, Jone Goirizelaia, se sustenta en la sentencia de la Audiencia de Bizkaia que hace apenas un mes condenó a dos años de prisión al ertzaina Juan José de Pablo, el agente que tenía más galones en el callejón de María Díaz de Haro en el que se produjo la carga con pelotas de goma. El tribunal consideró que el fallecimiento de Cabacas «no se habría producido» si De Pablo hubiese actuado «impidiendo o deteniendo la carga policial». Sin embargo, absolvió a los otros cinco acusados al no poder determinarse quién realizó el disparo.

La acusación particular entiende que del relato de hechos del fallo judicial se pueden desprender otras responsabilidades penales, lo que en términos jurídicos se denomina «deducir testimonio». La abogada señala al duro reproche que hacen los jueces a la forma en la que se gestionó el incidente en el callejón de María Díaz de Haro y a la deficiente investigación posterior, que impidió conocer con exactitud lo que pasó aquella noche de abril de 2012. A pesar de que los jueces insistieron en que su resolución debía «ceñirse» a los seis agentes encausados, no dudaron en criticar otra serie de actuaciones de funcionarios que no se sentaron en el banquillo.