Fallece Juanjo Dorronsoro, el viudo de 'Yoyes', la exetarra que fue asesinada por la banda en 1986
San Sebastián
Lunes, 24 de noviembre 2025, 01:00
Juanjo Dorronsoro Goicoechea, viudo de Dolores González Katarain, 'Yoyes', –la exetarra que fue asesinada el 10 de septiembre de 1986 tras dejar la banda ... por «discrepar» de la lucha armada– falleció el pasado sábado en Sevilla a los 81 años de edad. Este miércoles, a las 19.00 horas, la iglesia de San Ignacio en el barrio donostiarra de Gros, en el que vivió durante muchos años, acogerá el funeral en su memoria.
Natural de Ataun y padre de un hijo, Akaitz, fue profesor de Filosofía durante muchos años en el Lizeo Santo Tomas de Donostia y una persona que se mantuvo muy vínculada al mundo de la cultura vasca, en el que fue crítico de arte en medios vascos. En los años 80, Dorronsoro compartió exilio en México con 'Yoyes' tras distanciarse ella de los postulados de ETA y de su práctica terrorista. Al poco de regresar a Euskadi, fue asesinada cuando paseaba con su hijo por Ordizia.
