Juanjo Dorronsoro, marido de Yoyes, charlando con el padre Barandiaran

Fallece Juanjo Dorronsoro, el viudo de 'Yoyes', la exetarra que fue asesinada por la banda en 1986

A. González Egaña

A. González Egaña

San Sebastián

Lunes, 24 de noviembre 2025, 01:00

Juanjo Dorronsoro Goicoechea, viudo de Dolores González Katarain, 'Yoyes', –la exetarra que fue asesinada el 10 de septiembre de 1986 tras dejar la banda ... por «discrepar» de la lucha armada– falleció el pasado sábado en Sevilla a los 81 años de edad. Este miércoles, a las 19.00 horas, la iglesia de San Ignacio en el barrio donostiarra de Gros, en el que vivió durante muchos años, acogerá el funeral en su memoria.

