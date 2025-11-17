Fallece el exportavoz del PNV Marcos Vizcaya a los 78 años

El exportavoz del PNV en el Congreso Marcos Vizcaya ha fallecido este lunes a los 78 años. Principal referente de los jeltzales en Madrid durante ... la Transición y uno de los grandes artífices del Estatuto de Gernika aún vigente, el abogado natural de Gorliz se retiró muy pronto de la actividad pública, en 1986, justo antes de la escisión que dio lugar a EA. Alineado con el sector crítico, prefirió alejarse de la política y regresar a su carrera profesional, aunque años después participó en varios actos del partido presidido por Xabier Arzalluz.

Nacido en 1947, Vizcaya se licenció en Derecho en la Universidad de Deusto y después pasó a ser profesor de Derecho Civil en la propia institución académica jesuita. Con 30 años, resultó elegido diputado por Bizkaia en las primeras elecciones democráticas tras el franquismo, un acta que revalidó dos veces hasta que a mediados de los 80 optó por no repetir. Él mismo confesó años después que, pese a su posicionamiento crítico con el EBB, le ofrecieron un lugar destacado en las listas, pero decidió rehusarlo para «ordenar» su vida profesional y familiar.

Desde su posición como portavoz jeltzale en el Congreso, el veterano político fue uno de los principales negociadores del Estatuto de Autonomía, que fue aprobado en 1979. En el momento de cerrar el acuerdo, alabó la capacidad de Adolfo Suárez y de su ministro de Presidencia, José Pedro Pérez Llorca, del que llegó a decir que había «aprendido euskera con enorme facilidad». Su gran reto desde entonces fue «demostrar que el Estatuto vale para todos», aunque no tardó en denunciar la falta de garantías para su aplicación efectiva.

En 1985, un año antes de retirarse de la política, no falleció de milagro. Tenía un billete de avión para el vuelo que, tras salir de Madrid rumbo al aeropuerto de Sondika, se estrelló contra la antena de EiTB y se desplomó sobre una falda del monte Oiz, causando la muerte de sus 140 pasajeros y otros 8 tripulantes. Los más veteranos también recuerdan cómo el batzoki de Abando pidió su expulsión del partido por haber besado la mano de la reina Sofía cuando le entregó el trofeo de una competición de esquí entre diputados.

La noticia de su fallecimiento la ha revelado este lunes Aitor Esteban, actual presidente del EBB, que en sus redes sociales le ha recordado como un referente de la historia jeltzale. «Su trabajo fue muy importante en una época decisiva para nuestro país. Siempre le he tenido en gran estima. Gracias por su labor a favor de la patria y del PNV», le ha despedido el presidente del EBB.