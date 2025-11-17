Los extranjeros suman el 64% de las detenciones, pero los españoles son mayoría entre los investigados

La decisión de la Ertzaintza de informar sobre el origen de los personas que cometen delitos en Euskadi ha quedado plasmada por primera vez en ... las estadísticas delictivas que la Policía vasca publica cada tres meses en su página web. El primer informe que desglosa las infracciones penales por 'motivo, lugar de nacimiento y sexo' es el correspondiente al tercer trimestre del año, por lo que recoge datos de enero a septiembre de 2025. Un listado de delitos y procedencias –aunque la única nacionalidad que aparece como tal es la española, mientras que el resto de orígenes se distribuye por continentes o por amplias zonas geográficas como Latinoamérica o el Magreb– que permite obtener una fotografía aproximada de la distribución de los delitos. La primera conclusión es que las personas de nacionalidad extranjera suman un 64% de las detenciones en lo que va de año, mientras que las que cuentan con nacionalidad española (también se desglosa por ciudadanos del País Vasco y de otras comunidades autónomas) representan un 36%. Sin embargo, entre los investigados –lo que antes se denominaba imputados– se produce un vuelco y los de nacionalidad española se convierten en mayoría, con un 57%, mientras que los extranjeros se quedan en un 43%.

Hay que aclarar que los datos que proporciona la Ertzaintza se refieren a actuaciones policiales, no a personas, por lo que un mismo individuo ha podido cometer varias de estas infracciones penales. De la misma forma, no todas las investigaciones abiertas conllevan una detención, por lo que el número de investigados es más alto que el de arrestados. Este desfase resulta más llamativo aún en los delitos contra el patrimonio, especialmente en los hurtos, lo que demuestra que muchos de estos delitos leves no siempre acaban en detención. Algo que a su vez puede abonar el camino a la reincidencia de estos delincuentes, una cuestión que preocupa especialmente tanto al Departamento de Seguridad como a otras instituciones como el Ayuntamiento de San Sebastián.

Estadística delictiva Son cifras de operaciones policiales, pero la misma persona ha podido cometer más de un delito

Los datos que ofrece la Ertzaintza en su informe son a nivel de Euskadi, no están desglosados por territorios históricos ni por ciudades. Como nacionalidad solo aparece la española, que suma 1.871 detenidos entre enero y septiembre, un 36% del total. Los arrestados de nacionalidad extranjera (sin detallar la nacionalidad) alcanzan los 3.358 (64%). En el caso de los investigados, se recogen 13.423 de nacionalidad española (57%) por los 10.090 (43%) de origen extranjero.

Por contextualizar las cifras, el actual porcentaje de población extranjera en Euskadi representa el 14% de la población total, mientras que quienes cuentan con nacionalidad española suman el 86% restante, aunque en los datos que expone la Ertzaintza no entran en juego otros condicionantes como la vulnerabilidad social de quienes delinquen.

División por zonas Por detrás de Europa en su conjunto, incluyendo España, el continente con más infracciones es África

En algunas tipologías de delito el peso de las personas de origen extranjero es especialmente acusado, sobre todo en el apartado de detenciones. Destaca en los delitos contra el patrimonio (76% de las detenciones, que suben al 83% en el caso de los hurtos y a un 78% en los robos con violencia) y también en las infracciones contra la libertad sexual (68%). En general, los detenidos de origen extranjero superan a los de nacionalidad española en todos los tipos de delito.

Entre los investigados, en cambio, las personas de nacionalidad española son mayoría en homicidio y sus formas (70%) o contra la seguridad colectiva (65%), mientras que los extranjeros solo son mayoritarios en robos con violencia (73%), robos con fuerza (52%), hurtos (52%) y los delitos contra la libertad sexual (51%).

Concreción por origen

Aunque en los delitos cometidos por extranjeros no se concreta la nacionalidad, sí que se detalla el origen por continente de origen, que a su vez se divide en algunas subzonas. Así, al desglosar los datos de los delitos cometidos por europeos, la Ertzaintza discrimina entre estados miembros de la UE y resto de Europa; entre los de África, subdivide entre Magreb y resto de África; con América desglosa entre Latinoamérica, por un lado, y Estados Unidos y Canadá, por otro; mientras que Asia y Oceanía, que presentan cifras anecdóticas, se recogen en su conjunto.

Al entrar al detalle de esas subdivisiones se observa que Europa (excluyendo la nacionalidad española) presenta cifras relativamente bajas, con 377 detenciones y 1.322 investigaciones, con mayor peso de los ciudadanos provenientes de la UE. El continente que mayor número de delitos concentra tras Europa en su conjunto es África (con 1.836 detenidos y 5.006 investigados), con especial protagonismo de ciudadanos originarios del Magreb (1.685 detenidos y 4.540 investigados). Algo similar ocurre entre los americanos, donde los latinoamericanos prácticamente monopolizan las infracciones, con 1.040 detenidos y 3.303 investigados.