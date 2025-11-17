Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los extranjeros suman el 64% de las detenciones, pero los españoles son mayoría entre los investigados

Las estadísticas de la Ertzaintza muestran que el peso foráneo es más acusado en hurtos (83%) y robos con violencia (78%), pero muchos de los detenidos son reincidentes

Miguel Villameriel

Miguel Villameriel

San Sebastián

Lunes, 17 de noviembre 2025, 07:37

La decisión de la Ertzaintza de informar sobre el origen de los personas que cometen delitos en Euskadi ha quedado plasmada por primera vez en ... las estadísticas delictivas que la Policía vasca publica cada tres meses en su página web. El primer informe que desglosa las infracciones penales por 'motivo, lugar de nacimiento y sexo' es el correspondiente al tercer trimestre del año, por lo que recoge datos de enero a septiembre de 2025. Un listado de delitos y procedencias –aunque la única nacionalidad que aparece como tal es la española, mientras que el resto de orígenes se distribuye por continentes o por amplias zonas geográficas como Latinoamérica o el Magreb– que permite obtener una fotografía aproximada de la distribución de los delitos. La primera conclusión es que las personas de nacionalidad extranjera suman un 64% de las detenciones en lo que va de año, mientras que las que cuentan con nacionalidad española (también se desglosa por ciudadanos del País Vasco y de otras comunidades autónomas) representan un 36%. Sin embargo, entre los investigados –lo que antes se denominaba imputados– se produce un vuelco y los de nacionalidad española se convierten en mayoría, con un 57%, mientras que los extranjeros se quedan en un 43%.

