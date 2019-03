Un expreso de ETA acusa a Etxerat de buscar «un abrazo con quien mantiene encarcelados a sus familiares» Jon Iurrebaso Atutxa ejerció de negociador con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero entre 2005 y 2007 EUROPA PRESS Domingo, 3 marzo 2019, 18:00

Jon Iurrebaso Atutxa, expreso de ETA que ejerció de negociador con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero entre 2005 y 2007, ha acusado a la asociación de familiares de presos, Etxerat, de «desear un abrazo fraternal con el sistema que mantiene encarcelados a sus familiares y que continúa ocupando y explotando a Euskal Herria».

En un artículo de opinión remitido a los medios de comunicación, Iurrebaso se ha referido al hecho de que el colectivo de víctimas y allegados de presos Etxerat manifestara este viernes sus «más sinceras disculpas» porque, «sin ser conscientes de ello», han podido «incrementar el dolor» de las víctimas de ETA con su «distancia».

El expreso de ETA Jon Iurrebaso Atutxa acusa a Etxerat de «no reconocer a quienes han luchado y luchan por la liberación nacional y social de Euskal Herria, aunque no sean parte del colectivo EPPK« y critica que no mencionen »a presos que no están de acuerdo con la rendición de la Izquierda Abertzale Oficial«.

«¿Cómo es posible que una asociación de familiares que lo último que preconizaba era opinar políticamente sobre diferentes cuestiones, haga declaraciones, asumiendo una culpa inexistente? ¿De qué se tiene que disculpar una asociación que lo único que ha hecho en términos políticos ha sido defender las legislaciones españolas y francesas?», pregunta.

Asimismo, acusa a Etxerat de desear un abrazo fraternal con el sistema que mantiene encarcelados a sus familiares y que continúa ocupando y explotando a Euskal Herria«.

«Respetamos el dolor de cualquiera, pero Euskal Herria es la sometida y los que pretenden defenderla también. Esa, y no otra, es la primera cuestión a la que en ningún caso se puede renunciar», añade.

Por último, acusa a los portavoces de la asociación de familiares de seguir «a pies juntillas las bases políticas e ideológicas» de «nuestros enemigos».