La exjefa de ETA 'Olga' reconoce que ordenó el asesinato del concejal de UPN José Javier Múgica en 2001

La exjefa de ETA Ainhoa Mujika Goñi, alias 'Olga', ha reconocido este jueves en la Audiencia Nacional que ordenó el asesinato del concejal de UPN ... en Leitza José Javier Múgica en 2001. La Fiscalía ha pedido 42 años de prisión y 70 de inhabilitación absoluta por sendos delitos de asesinato terrorista y estragos. Ha reclamado, además, que se le prohíba a la acusada aproximarse a una distancia menor de 200 metros con respecto de los familiares de la víctima y residir en la localidad navarra en la que tuvo lugar el atentado durante un periodo de 10 años.

Ante una pregunta de la presidenta del tribunal sobre si se reconocía como autora de los hechos que se le atribuyen, la que fuera 'número dos' del aparato militar de ETA entre 2001 y 2002 se ha limitado a contestar con un escueto «sí». Ha admitido de este modo que dio la orden para que un comando de ETA asesinara al concejal de UPN por medio de una bomba lapa colocada en los bajos de su furgoneta. El atentado se cometió el 14 de julio de 2001.

En la vista ha declarado como perito una agente de la Policía. Ha indicado dos elementos «fundamentales»: una nota manuscrita y la posición orgánica que ostentaba Ainhoa Mujika dentro de la banda terrorista.

Aunque pudiera parecer que existía un pacto entre las partes, ya que la procesado ha reconocido los hechos, el fiscal Carlos García-Berro, que ha renunciado a la práctica totalidad de la prueba, salvo un informe policial relativo al artefacto explosivo, no ha anunciado rebaja alguna en su petición inicial de pena al elevar a definitivas sus conclusiones provisionales. El representante del Ministerio Público, ha dejado la condena «al prudente criterio de la Sala». Por su parte, la defensa de la exdirigente etarra ha señalado que se adhería a lo acordado por el fiscal.

Según consta en el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, la dirigente de ETA «elaboró un manuscrito» junto a Andoni Otegi, miembro del comando que llevó a cabo el asesinato, con un dibujo de una furgoneta y unas palabras en euskera explicando cómo debía de llevarse a cabo el atentado.

Un artefacto del tipo lapa

El Ministerio Público detalla en el escrito que el atentado finalmente fue cometido el 14 de julio de 2001 y consistió «en la colocación de un artefacto explosivo, del tipo lapa», compuesto por una carga de entre 2 y 3 kilos de dinamita tipo Titadyne, en los bajos del vehículo« del concejal. «Al introducirse éste en el vehículo, a primera hora de la mañana, y poner en marcha el motor para incorporarse a la circulación, se produjo la explosión«, señala. La deflagración ennegreció fachadas de la calle Amazabal y creó una situación de peligro que llevó al desalojo de los habitantes de estos inmuebles, relata el fiscal en su escrito.

Dicho explosivo «había sido colocado por los miembros de la organización terrorista» integrados en el 'comando Argala' Andoni Otegi Eraso, Oskar Zelarain Ortiz y Juan Karlos Besance Zugasti, según la Fiscalía. Todos ellos fueron condenados por estos hechos en 2011 y actuaban bajo la indicación de Ainhoa Mujika, según consta en el escrito de la Fiscalía.

Tanto 'Olga' como José Antonio Olarra Guridi, también alto cargo de la banda terrorista, fueron detenidos el 16 de septiembre de 2002 en Talence, cerca de Burdeos, gracias a una operación conjunta entre la Policía Nacional española y la Policía Judicial francesa.

Tras renunciar la etarra Ainhoa Mujika Goñi a su derecho a la última palabra, el juicio ha quedado visto para sentencia.