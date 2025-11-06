Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La exjefa de ETA Ainhoa Mujika Goñi durante el juicio celebrado este jueves en la Audiencia Nacional. EFE

La exjefa de ETA 'Olga' reconoce que ordenó el asesinato del concejal de UPN José Javier Múgica en 2001

La Fiscalía ha pedido para Ainhoa Mujika Goñi una pena de 42 años de prisión y 70 de inhabilitación absoluta por sendos delitos de asesinato terrorista y estragos

A. I.

Jueves, 6 de noviembre 2025, 13:18

Comenta

La exjefa de ETA Ainhoa Mujika Goñi, alias 'Olga', ha reconocido este jueves en la Audiencia Nacional que ordenó el asesinato del concejal de UPN ... en Leitza José Javier Múgica en 2001. La Fiscalía ha pedido 42 años de prisión y 70 de inhabilitación absoluta por sendos delitos de asesinato terrorista y estragos. Ha reclamado, además, que se le prohíba a la acusada aproximarse a una distancia menor de 200 metros con respecto de los familiares de la víctima y residir en la localidad navarra en la que tuvo lugar el atentado durante un periodo de 10 años.

