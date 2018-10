La AVT exige al Gobierno Vasco la retirada de la unidad didáctica sobre ETA que irá a las aulas Maite Araluce, presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. / Virginia Carrasco Covite acusa al Ejecutivo de «blanquear» a la banda terrorista y el PSE asegura que «distorsiona la realidad» A. GONZÁLEZ EGAÑA Jueves, 18 octubre 2018, 13:19

La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) solicita la retirada del programa educativo Herenegun que ha elaborado el Gobierno Vasco para llevar a las aulas vascas de 4º de la ESO y 2º de Bachillerato la historia de ETA y sus consecuencias. La asociación que preside la donostiarra Maite Araluce asegura que «una vez analizado» el material que ha elaborado la secretaría general de Derechos Humanos que dirige Jonan Fernández, que comenzará a utilizarse en los ocho centros educativos a partir de abril, considera que «parte de un diagnóstico erróneo y manipulado que busca en todo momento la justificación de ETA y el blanqueamiento de su actividad terrorista».

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Covite, por su parte, acusa al Ejecutivo vasco de «blanquear a ETA». A las críticas también se ha unido el PSE, socio del PNV en el Gobierno de Euskadi, que también ha mostrado su malestar por el contenido de los vídeos, al considerar que «distorsionan la realidad». Los socialistas solicitan a la secretaría general que dirige Jonan Fernández un lenguaje «más nítido y claro» ya que considera que los documentos actuales «no deslegitiman el terrorismo».

En la unidad didáctica, según la AVT, «se niega en todo momento el carácter terrorista de ETA, primero justificando su existencia como oposición al franquismo, y más tarde relacionando su actuación en todo momento con detenciones, torturas o violencia policial». Asegura que aunque «explícitamente no se habla de conflicto, se cuenta la historia de tal manera que implícitamente es fácil extraer que hubo dos bandos y víctimas de ambos lados».

La asociación expone que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuya labor, afirma, «ha sido impagable» para la derrota policial de ETA, «tampoco salen bien paradas». Expone que en el programa educativo se habla en todo momento de represión policial. Además, añade «se critican abiertamente» todos los procedimientos judiciales contra el entorno de ETA, «negando que ETA era mucho más que unos terroristas que ponían bombas o pegaban tiros».

Con todo ello, la AVT pide que se elabore un material didáctico en el que se cuente la historia del terrorismo de ETA «poniendo el foco en sus víctimas y contextualizándolo en su justa medida con otros acontecimientos relevantes en la historia del País Vasco». A su juicio, «debe fijarse como idea principal e hilo conductor que no hay y no ha habido justificación alguna del terrorismo de ETA, que no hay conflicto social que avale el recurso a la fuerza y a la vulneración de derechos humanos para conseguir fines políticos, y que finalmente, el Estado de derecho, a través de la aplicación de la ley y de la acción de la justicia, se impuso a los terroristas y derrotó a ETA».

Covite, en un comunicado, acusa al Gobierno Vasco de querer diluir las responsabilidades criminales de ETA en su programa Herenegun. El colectivo critica «la equidistancia» con la que las unidades didácticas tratan el análisis de la violencia ejercida por ETA y de sus consecuencias para la sociedad vasca. «La guía educativa del Gobierno Vasco ofrece una visión sesgada del terrorismo de ETA que alimenta el mito de que ETA surgió como resultado de una supuesta injusticia histórica», mantienen en Covite. «Es alarmante que se entremezcle la violencia ejercida por ETA con la represión del franquismo, las denuncias por torturas y la dispersión de los miembros de ETA encarcelados, como si existiera un nexo de unión entre todo ello», asegura el colectivo que preside Consuelo Ordóñez que alerta de que el planteamiento de las unidades didácticas del Gobierno Vasco «da pie para justificar la existencia de ETA». Denuncia que el Gobierno Vasco «mezcla» víctimas de distinta naturaleza, de modo que «se borra así el significado político de las víctimas de ETA y se obstruye la meta de la deslegitimación del terrorismo».