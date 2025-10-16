El exfiscal del 11-M y del chivatazo a ETA será el nuevo abogado de Ábalos
Carlos Bautista, experto en fraude fiscal y terrorismo, ha ejercido como acusador público 18 años en la Audiencia Nacional
Jueves, 16 de octubre 2025, 12:27
Fichaje de altos vuelos para la nueva defensa de José Luis Ábalos. El exministro ha contratado al exfiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista como ... nuevo letrado, después de que esta semana el imputado haya roto con su anterior abogado, José Aníbal Álvarez, por la insistencia de este último en llegar a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción que incluyera una confesión.
