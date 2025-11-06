Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Ertzaintza desplegó varias patrullas el lunes en la zona de San Francisco por la tensión que provocó la llegada de la empresa Horus Desokupa. GKS

Un exetarra contrata a Desokupa para recuperar su vivienda en Bilbao

Josu Alvarez también pidió ayuda a la Ertzaintza al sentirse amenazado por los vecinos que le increparon por haber llevado «nazis» al barrio

David S. Olabarri

David S. Olabarri

Jueves, 6 de noviembre 2025, 06:25

Comenta

El pasado lunes se produjo una movilización ciudadana en el barrio de San Francisco para evitar un desahucio «ilegal». Unas 90 personas se congregaron en ... la calle Mena, cerca de la plaza Fleming, cuando vieron llegar a cuatro individuos de la empresa Horus Desokupa, que se apostaron frente a un portal y empezaron a fotografiar y lanzar besos a las personas que les increpaban. Llevaban las cabezas rapadas, banderas de España y camisetas de la empresa de desocupación. Habían sido contratados por un propietario que quiere desalojar a los inquilinos que viven en su piso. Se produjeron momentos de tensión. Algunas personas increparon al propietario por haber traído «nazis» al barrio y le decían que sabían dónde vivía. Él les contestaba en euskera que no sabía que eran ultras, pero acabó pidiendo ayuda a la Ertzaintza al sentirse «amenazado».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El negocio en el centro de San Sebastián con 54 años de trayectoria que baja la persiana: «Gracias a todos»
  2. 2

    La Federación Guipuzcoana llama al orden a los entrenadores por su participación en «incidentes graves»
  3. 3 Gipuzkoa lanza una oferta pública de empleo temporal con sueldos de hasta 3.500 euros mensuales
  4. 4

    «Hay muchísima evidencia sobre la seguridad de la melatonina»
  5. 5

    Gipuzkoa reorganiza su red de acogida ante la creciente llegada de menores migrantes
  6. 6

    Condenado a 26 años de cárcel el masajista de Altza por agredir sexualmente a tres menores
  7. 7 El caso que afecta al restaurante más antiguo del mundo: «Los tickets repetían el mismo patrón con pan, agua y ni un postre»
  8. 8 El plato guipuzcoano que Joseba Arguiñano define como «el más tradicional del País Vasco»
  9. 9

    La frecuencia de Cercanías aumenta un 27% desde el viernes tras acabar la obra del túnel de Gaintxurizketa
  10. 10 Derbi de guante blanco en la grada e insultos a los vascos y Bultzada en El Sardinero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Un exetarra contrata a Desokupa para recuperar su vivienda en Bilbao

Un exetarra contrata a Desokupa para recuperar su vivienda en Bilbao