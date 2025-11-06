Un exetarra contrata a Desokupa para recuperar su vivienda en Bilbao

El pasado lunes se produjo una movilización ciudadana en el barrio de San Francisco para evitar un desahucio «ilegal». Unas 90 personas se congregaron en ... la calle Mena, cerca de la plaza Fleming, cuando vieron llegar a cuatro individuos de la empresa Horus Desokupa, que se apostaron frente a un portal y empezaron a fotografiar y lanzar besos a las personas que les increpaban. Llevaban las cabezas rapadas, banderas de España y camisetas de la empresa de desocupación. Habían sido contratados por un propietario que quiere desalojar a los inquilinos que viven en su piso. Se produjeron momentos de tensión. Algunas personas increparon al propietario por haber traído «nazis» al barrio y le decían que sabían dónde vivía. Él les contestaba en euskera que no sabía que eran ultras, pero acabó pidiendo ayuda a la Ertzaintza al sentirse «amenazado».

La persona que recurrió a la empresa de desocupación es Josu Alvarez Pérez, un exmiembro de ETA que aceptó una condena de 6 años de prisión en 2006 por ayudar a huir a Francia a miembros de la organización terrorista, según ha podido confirmar este periódico. La fiscal redujo la petición de pena de prisión de 8 a 6 años para Alvarez, al considerar que se le podía aplicar un atenuante por problemas psicológicos e incluso. La representante del ministerio público también dijo que informaría a favor del indulto si lo pedía su defensa. Sin embargo, le mantuvo la acusación de pertenencia a organización terrorista.

Esta persona fue detenida en 2004 junto a otros individuos acusados de ayudar a miembros de la organización. El nombre de Alvarez, que fue responsable de las gestoras pro amnistía de Basauri, figuraba entre la documentación incautada en diciembre de 2003 al dirigente de ETA Ibon Fernández Iradi, 'Susper'. Entre los delitos que se le atribuyeron figuran una cita en el monte Pagasarri para acoger y ayudar a huir a Francia a otro terrorista.

«Simbología fascista»

Alvarez contrató el lunes a la empresa Horus Desokupa pero no consiguió desalojar a sus inquilinos. Diversos medios apuntaron el mismo lunes que las personas a las que pretendía echar de la casa «tienen un contrato de alquiler en vigor», pero que el propietario había tratado de hacerles salir de la vivienda con la ayuda de estos sujetos que lucían «simbología fascista».

Durante la concentración se produjeron momentos de tensión y acudieron diversas patrullas de la Ertzaintza. Algunos vecinos increparon al propietario, que insistía en que lo había hecho porque «en Euskal Herria no hay» empresas de este tipo, pero que no sabía que fuesen «nazis». Pidió auxilio a la Policía vasca porque se sentía «amenazado». Los agentes también tuvieron que escoltar a los miembros de la empresa hasta la plaza Zabalburu para que pudiesen abandonar la zona sin que se produjesen incidentes.