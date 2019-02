La exdiputada foral Badiola renuncia a ser candidata de EA el 26-M tras el veto del partido a Ruiz La formación celebra hoy en Vitoria una asamblea nacional de urgencia para decidir quién ocupa la vacante dejada por la exaspirante guipuzcoana A. GONZÁLEZ EGAÑA Viernes, 15 febrero 2019, 08:27

La exdiputada foral Ikerne Badiola ha renunciado a ser candidata por Eusko Alkartasuna en la lista de EH Bildu para las próximas elecciones forales, a raíz del veto de la dirección del partido a Josu Ruiz, actual edil de la coalición soberanista en el Ayuntamiento de San Sebastián. Se da la circunstancia de que Ruiz logró 82 votos en el proceso participativo realizado en Gipuzkoa, pero finalmente fue Lohitzune Txarola, expresidenta de las Juntas Generales de Gipuzkoa, la que resultó designada para ocupar la cabeza de la lista, a pesar de haber recibido tan solo el apoyo de dos militantes. Badiola, que fue elegida con 81 votos por la asamblea nacional del partido, el pasado día 7, para ocupar el segundo puesto, exigió que se respetara la voluntad de la militancia en Gipuzkoa, pero su reclamación no fue atendida.

El coordinador de EA en este territorio acusó ayer al Consejo Nacional del partido de modificar «de forma notoria» tres de las cuatro circunscripciones para las elecciones del 26-M y urgió al líder, Pello Urizar, a «sentarse a hablar», con el objetivo de que se «respete la voluntad de la afiliación» a la hora de elegir los candidatos.

Los candidatos GIPUZKOA Juntas Lohitzune Txarola, Joxe Mari Mitxelena e Iker Intza Ortiz de Zarate. Donostia Ricardo Burutaran. BIZKAIA Juntas Meritxel Elgezabal, Rakel Goñi, Iker Rahona y Endika Montes. Bilbao Bruno Zubizarreta. ARABA Juntas Nerea Martínez, Antxon Belakortu y Jon Leza Vitoria Iratxe López de Aberasturi.

La polémica se desató tras la asamblea nacional del pasado 7 de febrero, en la que se ratificaron los nombres de los representantes de la formación de Urizar para ir en las listas de EH Bildu, a propuesta del citado Consejo Nacional del partido, entre los que no figuraba el nombre del edil donostiarra Josu Ruiz. Tres días después de ese cónclave, Badiola escribió sendas cartas al líder de la formación, Pello Urizar, y al coordinador de Gipuzkoa, Mikel Goenaga, para comunicarles su decisión de no ir en las planchas del 26-M. Fuentes de la formación, que no quisieron revelar el contenido de las misivas, explicaron que la decisión de Badiola obliga a la formación a realizar hoy una asamblea nacional de urgencia en Vitoria para elegir a otra persona que ocupe esa vacante de la circunscripción guipuzcoana.

Antes de la baja de Badiola, la lista de las Juntas Generales de Gipuzkoa quedaba liderada por Lohitzune Txarola, seguida de Ikerne Badiola, Joxe Mari Mitxelena e Iker Intza Ortiz de Zarate, mientras que para la del Ayuntamiento de San Sebastián la encabeza Ricardo Burutaran.

«Es posible el diálogo»

Fuentes del partido en Gipuzkoa aseguraron ayer que «todavía es posible el diálogo». Goenaga aseguró que EA se ha caracterizado «siempre» por el respeto a las decisiones de la afiliación «y ahora más que nunca, con el horizonte de las elecciones de mayo, la afiliación tiene que sentirse respetada y tenida en cuenta, es la mejor manera de tener una base social activa que lleve a EH Bildu a ocupar el gobierno de la Diputación».

El coordinador de EA en Gipuzkoa precisó que los estatutos del partido señalan expresamente que «el Consejo Nacional debe hacer una propuesta habiendo oído entre otros al órgano territorial, en este caso, la Coordinadora de Gipuzkoa». Goenaga cree que la Asamblea Nacional de hoy es «una oportunidad para poder alcanzar acuerdos que puedan tener amplios consensos», por lo que se mostró «decidido a trabajar para conseguirlo».