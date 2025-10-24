Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Aiert Larrarte, Marilo Gorostiaga, Pello Alcantarilla, Mertxe Gonzalez Portillo y Agus Hernan, hoy en Donostia. Arizmendi

Un excolaborador de ETA se querella por torturas contra el coronel de la Guardia Civil Pérez de los Cobos

GEBehatokia ha presentado en Donostia el testimonio del donostiarra Pello Alcantarilla, detenido en 2004 en la operación que detuvo al entonces jefe de la organización 'Mikel Antza'

Jorge Sainz

Jorge Sainz

San Sebastián

Viernes, 24 de octubre 2025, 13:57

El Observatorio de Derechos Humanos de Euskal Herria, GEBehatokia, ha dado a conocer este viernes en Donostia la querella judicial por torturas al excolaborador de ... ETA Peio Alcantarilla Mozota. La denuncia se dirige contra el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos Orihuel, tras asegurar GEBehatokia que ha llevado a cabo una exhaustiva investigación que evidencia la «plena credibilidad» de las acusaciones. En la rueda de prensa, el propio Alcantarilla ha relatado los malos tratos y ha desvelado que incluso pensó en suicidarse.

