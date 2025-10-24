Un excolaborador de ETA se querella por torturas contra el coronel de la Guardia Civil Pérez de los Cobos

El Observatorio de Derechos Humanos de Euskal Herria, GEBehatokia, ha dado a conocer este viernes en Donostia la querella judicial por torturas al excolaborador de ... ETA Peio Alcantarilla Mozota. La denuncia se dirige contra el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos Orihuel, tras asegurar GEBehatokia que ha llevado a cabo una exhaustiva investigación que evidencia la «plena credibilidad» de las acusaciones. En la rueda de prensa, el propio Alcantarilla ha relatado los malos tratos y ha desvelado que incluso pensó en suicidarse.

El donostiarra fue detenido el 3 de octubre de 2004 mientras trabajaba como camionero en Burgos, durante una operación conjunta en Iparralde y Béarn de las fuerzas policiales españolas y francesas bajo la dirección la jueza francesa Laurence Le Vert. Un operativo que desmanteló la entonces cúpula de ETA con el arresto en Béarn del entonces número uno de la organización, Mikel Albisu, 'Mikel Antza', y su pareja y también dirigente de la banda, Marixol Iparragirre, entre otros. Alcantarilla fue detenido ya que las fuerzas de seguridad le acusaban de prestar su vivienda en Urrugne a ETA como zulo para almacenar armamento.

Le reconoció años después

Permaneció incomunicado en manos de la Guardia Civil en el cuartel de Tres Cantos desde el momento de su arresto hasta pasados cuatro días. Mientras lo torturaban, siempre según el relató de Alcantarilla, se giró y vio a Pérez de los Cobos, aunque no reconoció su identidad hasta 2019, cuando el coronel declaró como testigo ante el Tribunal Supremo en el marco del procés catalán, según ha explicado.

El expreso de ETA denunció en su día torturas, primero ante la Audiencia Nacional y posteriormente en Francia, pero las demandas para investigarlas se archivaron. GEBehatokia ha rescatado el caso, como ha explicado hoy en Donostia su portavoz, Agus Hernan, en una comparecencia con Alcantarilla, su abogado, Aiert Larrarte, y Marilo Gorostiaga y Mertxe Gonzalez Portillo, en representación de la Red de Personas torturadas de Euskal Herria. Todos han coincidido en la necesidad de acabar con la «impunidad» de los cuerpos policiales en España en lo relativo a las denuncias por malos tratos a detenidos.