Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
David Sánchez Efe

El exasesor de Moncloa niega que el hermano de Sánchez le enchufara en Badajoz

Carrero, que se refería al familiar del presidente como «hermanito», asegura que su única «culpa»es ser «amigo» del músico y que todas las acusaciones se basan en «conjeturas»

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Lunes, 20 de octubre 2025, 12:57

Comenta

Luís María Carrero, el exasesor de Presidencia de Moncloa que se sentará en el banquillo acusado por haber sido supuestamente enchufado por el hermano de ... Pedro Sánchez, niega haber recibido cualquier trato de favor por parte del familiar del presidente del Gobierno para acceder conseguir su cargo de jefe de Sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas en la Diputación de Badajoz.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos menores, rescatados con hipotermia a 200 metros de la costa de Zarautz
  2. 2

    Ingresa en prisión el presunto autor del homicidio de Zarautz
  3. 3

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Celta. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  4. 4 Hamaiketako, el almuerzo vasco de las once de la mañana del que presume Arguiñano con primero, segundo y postre
  5. 5 Por qué la vuelta de La Oreja se convierte en acontecimiento: las claves y los enigmas
  6. 6 Un inquilino se niega a abandonar su vivienda alquilada con prórroga indefinida y el Supremo le da la razón frente al propietario del piso
  7. 7 Andy Morales confirma la pelea con Lucas en el concierto de Mérida
  8. 8

    «La Ertzaintza ya le tenía fichado y venía al barrio cada dos por tres»
  9. 9

    No ganan ni cuando lo merecen
  10. 10

    El obrero que recogió restos de un Ovni y descubrió huellas de alienígenas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El exasesor de Moncloa niega que el hermano de Sánchez le enchufara en Badajoz

El exasesor de Moncloa niega que el hermano de Sánchez le enchufara en Badajoz