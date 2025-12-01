Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Las 10 noticias clave de la jornada
Kepa Aulestia reflexiona sobre las debilidades de la democracia liberal en su ensayo sobre la ultraderecha.

Kepa Aulestia

Escritor
«En Euskadi no vivimos aislados de los peligros de la extrema derecha»

Aulestia analiza el resentimiento ultra en su último libro y reconoce que el eje PP-Vox puede suponer un retroceso para la democracia española

Alberto Surio

Alberto Surio

San Sebastián

Lunes, 1 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

Kepa Aulestia (Ondarroa, 1956) analiza en su último libro el resentimiento como motor de combustión del populismo ultra y las causas de la penetración ... de ese mensaje extremista en la actual sociedad. Aplicado a España, advierte que «la polarización es el mejor caldo de cultivo de la extrema derecha».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ingresado en la UCI el conductor herido en el accidente de la N-121-A en Irun tras una colisión entre un coche y un camión
  2. 2

    La carretera se cobra la vida de seis jóvenes este domingo
  3. 3 Consiguen rescatar a un perro que llevaba diez días desaparecido en un monte de Gipuzkoa
  4. 4

    Los guipuzcoanos arruinados que se acogen a la ley de Segunda Oportunidad se triplican en tres años
  5. 5

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Villarreal
  6. 6 Letizia ya tiene sustituto de Felipe
  7. 7 La gastronomía vasca triunfa en la nueva ciudad más poblada del mundo: tres restaurantes para 42 millones de personas
  8. 8

    Donde se salvan las anorexias más graves
  9. 9

    Gipuzkoa da un salto científico con la ampliación del DIPC y alcanza los 900 millones de inversión
  10. 10

    «Los niños están encantados con que haya más partidos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «En Euskadi no vivimos aislados de los peligros de la extrema derecha»

«En Euskadi no vivimos aislados de los peligros de la extrema derecha»