Euskadi ultima con Madrid un Consejo Rector para tener más competencias en aeropuertos

La negociación entre el Gobierno central y el Gobierno Vasco sobre la transferencia a Euskadi de los aeropuertos apunta a acabar con un pacto para ... crear un órgano común, denominado Consejo Rector Aeroportuario de Euskadi, que sirva para la colaboración de ambas administraciones y un mayor control del Ejecutivo autonómico sobre los aeródromos de Hondarribia, Loiu y Foronda, según fuentes conocedoras de la negociación. Una concesión similar a la que el Gobierno de Pedro Sánchez negocia, paralelamente, con el Govern de Cataluña del socialista Salvador Illa, y con ERC, de cara a conseguir que la formación republicana respalde los Presupuestos catalanes para 2026.

Las reuniones y contactos de la Subcomisión Bilateral de Gestión e Infraestructuras Aeroportuarias creada entre los gobiernos central y vasco en el marco de la negociación para cerrar antes de final de este año las transferencias pendientes, se ha intensificado y logrado avances, con el objetivo de cerrar la carpeta de los aeropuertos antes de que acabe este año. Eso sí, queda descartada la pretensión inicial del Ejecutivo de Imanol Pradales de crear una filial vasca para los tres aeropuertos, ya que el gestor aeroportuario, AENA, la compañía de capital mixto público-privada que controla el 49% del capital, se ha opuesto para evitar cualquier conflicto con sus accionistas, principalmente los fondos de inversión extranjeros.

Pese a todo, Sánchez, consciente de su debilidad parlamentaria, sobre todo tras la espantada de Junts, sabe que no puede dejar con las manos vacías al PNV, uno de sus aliados clave, y que a su vez necesita poder presentar logros y dejar prácticamente encarrilado, el calendario de traspasos pendientes, para lo cual es primordial lograr avances en la cogestión de los aeropuertos.

Posibles atribuciones

La figura clave que apunta a desatar el nudo negociador será la constitución de un nuevo organismo, el Consejo Rector Aeroportuario de Euskadi, que permita al Gobierno Vasco aumentar sus competencias en esta materia, que ahora se limitan a un comité de coordinación en el que prácticamente el País Vasco solo participa a título informativo. En el futuro Consejo Rector Aeroportuario, la administración vasca participaría, en la práctica, en la toma de decisiones en determinados aspectos y sus opiniones serían tenidas en cuenta. Entre ellos, los más destacados, sería participar con voz propia en los planes de inversión de AENA, los DORA (Documentos de Regulación Aeroportuaria), con el compromiso de que sus opiniones sean tenidas en cuenta a la hora de adoptar las decisiones finales.

Una de las claves del diálogo que Vitoria y Madrid mantienen en la subcomisión aeroportuaria se centra precisamente en esa definición de roles, en el que Euskadi quiere definir hasta qué punto sus posiciones sobre el funcionamiento e inversiones de los aeropuertos serán tenidas en cuenta para que no se queden en un mero carácter consultivo. Otra de las atribuciones del Ejecutivo de Pradales podría colaborar y opinar en cuestiones como la mejora de la conectividad de las instalaciones aeroportuarias, incluso en el diseño de rutas, aunque este es un extremo sin confirmar. También se prevé cogobernanza en cuestiones relacionadas con la supervisión de la calidad del servicio, la coordinación logística con trenes y autobuses o la sostenibilidad ambiental.

Este acuerdo debería cerrarse posteriomente en la Comisión Mixta de Transferencias que debe reunirse este mes y que ve cómo los plazos apremian ya que en el acuerdo de gobierno en Euskadi entre PNV y PSE-EE recogía completar el Estatuto antes de 2026. De esta forma, Euskadi lograría un mayor control burocrático a la actividad aérea de los tres aeropuertos de la comunidad autónoma. No es descartable que el presidente Sánchez pudiera extender a otras comunidades autónomas un consejo rector aeroportuario similar, aunque de momento ninguna ha mostrado el vivo interés que sí expresan Euskadi y Cataluña.

El puerto, a debate

La consejera vasca de Gobernanza, Maria Ubarretxena, que lidera la parte vasca de la negociación, ha insistido estos meses en que existen fórmulas y precedentes en otros ámbitos como en el sector gasístico, que pueden servir como referencia para la cogestión de infraestructuras como los aeropuertos «porque los mayores obstáculos no son legales, son de otra índole (voluntad política) y debemos superarlos».

El Gobierno Vasco anunció en su día que contaría en las reuniones con la «ayuda y apoyo» de una comisión de expertos; un equipo con experiencia técnica y jurídica, en el que participan Ortzibia (sociedad promotora del aeropuerto de Hondarribia), Bilbao Air, Via y especialistas en derecho mercantil. «Su trabajo será clave para diseñar el futuro del sistema aeroportuario de Euskadi», reforzó Ubarretxena.

Los gobiernos central y vasco también trabajan, paralelamente, sobre el posible traspaso del Puerto de Pasaia, otra de las materias que reclama la parte del PNV, ya que el socio del PSE-EE se opone a despojarle de su carácter de interés general. En este caso, no está tan avanzado un acuerdo como en el caso de los aeropuertos, ya que para transferir Pasaia hay que desclasificar como de interés general la instalación. Y para ello es imprescindible modificar la Ley estatal de Puertos, algo que parece complicado al tratarse de un proceso complejo y que necesita tiempo y un amplio acuerdo en el Congreso.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, por su parte, sigue trabajando en la documentación de las diez propuestas elaboradas por el Gobierno Vasco, con el cierre del traspaso del régimen económico de la Seguridad Social como otro de los nudos gordianos, una vez desbloqueada en septiembre la gestión de las prestaciones por desempleo.