Un avión en el aeropuerto de Hondarribia junto a un grupo de barcos. F. De la Hera

Euskadi ultima con Madrid un Consejo Rector para tener más competencias en aeropuertos

Los gobiernos central y vasco avanzan para cerrar antes de fin de año un nuevo órgano de cogestión de aeródromos, similar al que Sánchez negocia con Cataluña

Jorge Sainz

Jorge Sainz

San Sebastián

Jueves, 4 de diciembre 2025, 06:25

La negociación entre el Gobierno central y el Gobierno Vasco sobre la transferencia a Euskadi de los aeropuertos apunta a acabar con un pacto para ... crear un órgano común, denominado Consejo Rector Aeroportuario de Euskadi, que sirva para la colaboración de ambas administraciones y un mayor control del Ejecutivo autonómico sobre los aeródromos de Hondarribia, Loiu y Foronda, según fuentes conocedoras de la negociación. Una concesión similar a la que el Gobierno de Pedro Sánchez negocia, paralelamente, con el Govern de Cataluña del socialista Salvador Illa, y con ERC, de cara a conseguir que la formación republicana respalde los Presupuestos catalanes para 2026.

