«En Euskadi, el espacio de centroderecha lo ocupamos nosotros» Domingo, 25 noviembre 2018, 09:15

El auge de los de Albert Rivera no preocupa «en absoluto» al PP vasco, que no cree que Ciudadanos sea una amenaza electoral. «En Euskadi, el espacio político conservador, el centroderecha, lo ocupamos nosotros», aseguran miembros de la formación. El temor a que el partido naranja arrebate a Alfonso Alonso papeletas no quiebra la tranquilidad, dicen, en las filas populares. «No pueden venir aquí a enseñarnos cómo se lucha por la libertad y la unidad de España, porque lo llevamos defendiendo años», sentencian en el partido. «El discurso de C's no tiene cabida aquí porque va en contra de nuestra propia idiosincrasia», insisten en el PP vasco en referencia a la oposición del partido liberal a las singularidades vascas como el Concierto Económico y el Cupo.