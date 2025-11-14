Euskadi defenderá con un informe que el traspaso de Pasaia no afectará al tráfico internacional

El Gobierno Vasco defenderá la próxima semana en Madrid con un informe jurídico externo que la transferencia del Puerto de Pasaia no afectará al tráfico ... internacional que hoy se desarrolla en sus instalaciones. En plena batalla entre la administración vasca y central por el traspaso de la competencia de esta infraestructura, con choques que han llegado también al Gobierno foral formado por el PNV y el PSE, el dictamen encargado por Lakua –al que ha tenido acceso DV– argumenta que la necesaria desclasificación como dársena de interés general para asumir su titularidad y gestión no significa que su capacidad para operar en la actividad marítima internacional se vea perjudicada. Una condición que se considera esencial para la competitividad.

En síntesis, siempre según este estudio, el Puerto guipuzcoano pasara a manos del Ejecutivo liderado por Imanol Pradales podría seguir operando en rutas internacionales siempre que cumpla las leyes de seguridad, competencia y medio ambiente que exigen Europa y los organismos internacionales. En otras palabras, según el informe, el cambio administrativo no limita que el puerto reciba barcos y mercancías de otros países. Lo importante es que se mantengan los estándares y normativas técnicas y legales que permiten operar a cualquier puerto internacional, sea gestionado por el Estado o por la comunidad autónoma. En definitiva, si el Puerto cumple la legislación europea y las normas internacionales, podrá continuar su actividad internacional sin impedimento alguno.

Los defensores del traspaso ponen como ejemplo el puerto de Baiona, que pese a ser regional mantiene un volumen de comercio marítimo superior al de la infraestructura guipuzcoana. En España también hay casos de este tipo, como sucedió en los años noventa del siglo pasado con el de Ayamonte, Punta Umbría, Bonanza y Rota, que pasaron a ser de titularidad de la Junta de Andalucía. Así, el informe precisa que Ayamonte sigue manteniendo tráfico internacional –pasajeros y vehículos entre España y Portugal–, mientras que Torrevieja comercia internacionalmente con sal.

Según el informe, ni los reglamentos europeos ni el Convenio de Montego Bay sobre el Derecho del Mar –considerado como la Constitución de los océanos– condicionan la participación en rutas marítimas a dicha clasificación estatal. Profundizando en los efectos que el traspaso de la competencia tendría en Euskadi, el dictamen asegura que podría fortalecer la gobernanza autonómica y alinear la gestión del puerto con los objetivos estratégicos del territorio. Esta transferencia implicaría una mayor «capacidad de gestión y de cumplimiento normativo multiescalar», y la necesidad de coordinar de manera eficiente las actuaciones entre Puertos del Estado y las instituciones vascas.

Fractura en el Gobierno foral

El debate sobre el futuro del Puerto de Pasaia ha abierto una fractura en el Gobierno foral de PNV y PSE. Desde la Diputación foral, la diputada general, Eider Mendoza, defiende con firmeza la necesidad de culminar el traspaso al considerar que solo una gestión directa permitirá darle «un impulso industrial» y acabar con lo que califica como «la falta de compromiso» del Estado. Por el contrario, la diputada foral de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio, Azahara Domínguez (PSE), advierte de las consecuencias que podría tener la desclasificación. «Perder esa catalogación supondría reducir su atractivo para los operadores, limitar su capacidad de desarrollo y debilitar la competitividad de nuestro territorio», señala.

El Puerto de Pasaia no es el único que opera en Euskadi, ya que Bizkaia atesora el de Bilbao, con mayores volúmenes de mercancías. En este caso, aunque el Gobierno Vasco esté también interesado en asumir su gestión y titularidad, asume que desde Madrid no van a ceder dada su mayor relevancia a nivel económico, según fuentes del Ejecutivo.