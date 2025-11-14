Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un buque mercante entra en el Puerto de Pasaia. Estrada

Euskadi defenderá con un informe que el traspaso de Pasaia no afectará al tráfico internacional

El dictamen del Gobierno Vasco argumenta que la desclasificación del Puerto como de interés general no limitaría sus rutas marítimas, siempre que se respeten las leyes

Mikel Madinabeitia

Mikel Madinabeitia

San Sebastián

Viernes, 14 de noviembre 2025, 00:04

Comenta

El Gobierno Vasco defenderá la próxima semana en Madrid con un informe jurídico externo que la transferencia del Puerto de Pasaia no afectará al tráfico ... internacional que hoy se desarrolla en sus instalaciones. En plena batalla entre la administración vasca y central por el traspaso de la competencia de esta infraestructura, con choques que han llegado también al Gobierno foral formado por el PNV y el PSE, el dictamen encargado por Lakua –al que ha tenido acceso DV– argumenta que la necesaria desclasificación como dársena de interés general para asumir su titularidad y gestión no significa que su capacidad para operar en la actividad marítima internacional se vea perjudicada. Una condición que se considera esencial para la competitividad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra uno de los clásicos de San Sebastián: «Hemos vivido momentos muy bonitos; nos ha costado mucho tomar la decisión»
  2. 2 La historia que recuerdan en un restaurante junto al mar de Gipuzkoa: «Llegó una familia con los macarrones en un termo»
  3. 3

    El Gobierno Vasco permitirá acreditar el perfil lingüístico haciendo la OPE en euskera o usándolo en el trabajo
  4. 4 Cuatro detenidos en Ordizia por una brutal agresión a otro hombre que lleva casi dos meses en el hospital
  5. 5 El mensaje de esperanza de Bárbara Goenaga sobre Borja Sémper: «La quimio ha sido durísima pero está todo prácticamente ya perfecto»
  6. 6 Una histórica empresa vasca de hostelería subasta sus instalaciones para hacer frente a las deudas
  7. 7

    Zupiria advierte del riesgo de disturbios en el Euskadi-Palestina por convocatorias Â«no comunicadasÂ» de ultras
  8. 8 Un multimillonario dona 730.000 latas de conserva en la recogida de alimentos: «Quería ayudar de manera diferente»
  9. 9 Adiós a un histórico restaurante de Gipuzkoa: un negocio familiar con casi 20 años de trayectoria
  10. 10 El cirujano Julia%u0301n Bayo%u0301n explica el motivo de la transformación facial de Bradley Cooper: «Puede ser un arma de doble filo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Euskadi defenderá con un informe que el traspaso de Pasaia no afectará al tráfico internacional

Euskadi defenderá con un informe que el traspaso de Pasaia no afectará al tráfico internacional