Etxerat exige «el final inmediato de la dispersión» de los presos de ETA en una carta a Urkullu Concentración de Etxerat frente a la Basílica de Loiola. / ETXERAT Etxerat ha entregado la misiva a la presidenta del Parlamento Vasco al término del tradicional desfile de autoridades en Loiola con motivo de la festividad de San Ignacio AGENCIAS Miércoles, 1 agosto 2018, 17:19

La Asociación de familiares de presos de ETA, Etxerat, se ha concentrado este miércoles frente a la Basílica de Loiola, en la localidad guipuzcoana de Azpeitia, y ha entregado a la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria, una carta en la que se exige que se acabe con el alejamiento y la dispersión de los reclusos de la banda.

La misiva, que iba dirigida al lehendakari, Iñigo Urkullu, ha sido entregada a Tejeria, que iba a acompañada del diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, al término del tradicional desfile de autoridades en Loiola con motivo de la festividad de San Ignacio.

Como cada año, Etxerat se ha concentrado ante la basílica con pancartas en las que se pedía el traslado de los presos de ETA a cárceles vascas. En nombre de la Asociación de familiares de los reclusos, Naike Diez -hijo del exsecretario general de LAB Rafa Díez Usabiaga-ha señalado que «no es una buena noticia» que sigan realizando actos de protesta como éste porque significa que «continúa la política penitenciaria de excepción».

«Por eso, volvemos a poner sobre la mesa nuestra reivindicación: no queremos volver a ser atacados como el pasado fin de semana en Algeciras, no queremos continuar viajando a las prisiones de Andalucía, y no queremos que vuelva a producirse un siniestro, un accidente en la carretera, por parte de familiares y allegados«, ha apuntado. Por ello, ha emplazado al «final inmediato de la dispersión».