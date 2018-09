Mendoza: «No podía eternizarme como alcalde y solo pienso en cerrar bien este ciclo» «Cuando vi la apuesta de EH Bildu por un Estado confederal con una relación bilateral, me alegré. Me pareció una decisión pragmática» J. S. Domingo, 23 septiembre 2018, 08:25

-En principio no va a repetir como candidato a alcalde de Errenteria. ¿Por qué?

-Cuando repetí por segunda vez dije que sería mi último mandato porque en estos cargos no podemos eternizarnos, deben responder a ciclos, que en mi caso es de ocho años. No hay otra razón, pero en estos momentos solo quiero y puedo pensar en cómo cerramos este ciclo.

-En las municipales el perfil del candidato suele ser decisivo. ¿Su baja puede condicionar las posibilidades de EH Bildu en la principal localidad guipuzcoana que lidera?

-Solo pienso en cómo cerrar este ciclo bien. Todo lo demás llegará y lo tendremos que abordar.

-¿Quién va a ser el candidato o candidata de EH Bildu en Errenteria?

-No estoy en eso.

-¿Pero van a buscar un perfil similar al de usted, de cercanía con las víctimas de ETA?

-Abstrayéndonos de este pueblo, el perfil de EH Bildu es el que representan alcaldes como Joseba Asiron (Pamplona), Eneko Etxeberria (Azpeitia) o Mikel Biain (Oñati), o Juan Karlos Izagirre y Maddalen Iriarte. Esto es el futuro de EH Bildu.

-¿Cuál es el legado de su gobierno en Errenteria?

-Este municipio ha cambiado. Ahora hay un orgullo de pertenencia al municipio, y se ha logrado romper las barreras y crear una colectividad única con independencia del origen o identidad. Y todo esto no es mérito exclusivo de este gobierno, sino compartido con la sociedad, agentes y todos los partidos.

-¿Cuáles son para usted los principales frutos de su gestión?

-Lo mejor fue un proceso de participación ciudadana que duró un año y terminó con el Plan Estratégico Errenteria 2025. De ahí deriva la apuesta por la conectividad de la ciudad con los ascensores, llevar la cultura a todos los barrios, como la futura casa de cultura en Beraun, o situar a este municipio en el mapa en el ámbito de la creatividad.

-¿Y qué espinas le van a quedar?

-El proyecto cultural de Lekuona (antigua panadería) está hecho, pero falta por darle un desarrollo debido a los retrasos en la obra por circunstancias técnicas o desavenencias con la Diputación.

«¿Que dónde veo mi futuro político? He hecho una reflexión de mi vida y solo pienso en el presente»

«En Errenteria hemos roto las barreras y creado una colectividad única entre orígenes diferentes»

-EH Bildu le tanteó para ser candidato a diputado general de Gipuzkoa. ¿Por qué no cristalizó?

-Juan Karlos Izagirre es una persona muy válida porque en su mandato en Donostia supo transmitir que la política se podía hacer de otra manera, con cercanía y cuidando a las personas. Me importa más eso que si me dijeron no sé qué o no.

-¿Y dónde ve su futuro político? Usted es un político con proyección. Se habla de que su sitio puede estar en el Parlamento Vasco.

-Voy a cumplir en octubre 40 años y haces una reflexión de tu vida. Y si he sacado alguna conclusión es que solo quiero pensar en el presente, en terminar bien este ciclo de alcalde. No pienso en otra cosa.

-En la Cámara vasca el debate versa sobre el nuevo estatus. ¿Qué es mejor para la convivencia, avanzar en las bases sobre el derecho a decidir pactadas entre PNV y EH Bildu o ensanchar el acuerdo con PSE-EE y Elkarrekin Podemos?

-Cuando vi la posición de EH Bildu de apostar por un Estado confederal dentro del Estado con una relación bilateral, me alegré. Me pareció una decisión pragmática que podría tener encaje. No hay ningún partido en este país que no ponga en valor el Concierto Económico, y lo que se plantea ahora es trasladar la lógica del Concierto Económico a un Concierto Político, en el que acordemos los términos para estar juntos con unas competencias 'x'. Entiendo que es el punto en el que todos podemos estar de acuerdo y que responde a una transversalidad, porque algunos somos independentistas y el planteamiento que se pone ahora en la mesa no es independentista.