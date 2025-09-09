Esteban traza con los diputados y senadores del PNV su estrategia ante los Presupuestos del Estado El presidente del EBB se ha reunido en Madrid con los grupos jeltzales en ambas Cámaras

Esteban, en la reunión de hoy con los jeltzales en ambas Cámaras, entre ellos Maribel Vaquero y Estefanía Beltrán de Heredia.

Alberto Surio Martes, 9 de septiembre 2025, 18:09 Comenta Compartir

El presidente del PNV, Aitor Esteban, se ha reunido hoy en Madrid con los grupos parlamentarios de este partido en el Congreso y en el ... Senado para trazar, entre otras cosas, la estrategia jeltzale en los proximos debates parlamentarios. La discusión incluye, de forma relevante, la estrategia ante los próximos debates parlamentarios en un momento crítico para le legislatura de Pedro Sánchez en el que el jefe del Ejecutivo ha anuciado que no convocará elecciones aunque no saque adelante los Prespuestos. Como telón de fondo, las disensiones en el seno del bloque de investidura, que reflejan los constantes los desmarques de Junts y de Podemos.

En el inicio del curso parlamentario, los diputados y senadores del PNV han informado a Esteban sobre los proyectos legislativos que se encuentran pendientes de tramitación, el punto en el que están y los plazos previstos, así como los aspectos relevantes para el Grupo Vasco. Según ha informado el EBB en una nota, el encuentro ha servido para analizar los temas sobre los que el Grupo Vasco quiere pooner el foco en los próximos meses, «con especial atención en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado». La delegación parlamentaria ha estado encabezada por la portavoz en el Congreso, Maribel Vaquero, y en el Senado, Estefanía Beltrán de Heredia.

