Esteban, en la reunión de hoy con los jeltzales en ambas Cámaras, entre ellos Maribel Vaquero y Estefanía Beltrán de Heredia.

Esteban traza con los diputados y senadores del PNV su estrategia ante los Presupuestos del Estado

El presidente del EBB se ha reunido en Madrid con los grupos jeltzales en ambas Cámaras

Alberto Surio

Martes, 9 de septiembre 2025, 18:09

El presidente del PNV, Aitor Esteban, se ha reunido hoy en Madrid con los grupos parlamentarios de este partido en el Congreso y en el ... Senado para trazar, entre otras cosas, la estrategia jeltzale en los proximos debates parlamentarios. La discusión incluye, de forma relevante, la estrategia ante los próximos debates parlamentarios en un momento crítico para le legislatura de Pedro Sánchez en el que el jefe del Ejecutivo ha anuciado que no convocará elecciones aunque no saque adelante los Prespuestos. Como telón de fondo, las disensiones en el seno del bloque de investidura, que reflejan los constantes los desmarques de Junts y de Podemos.

