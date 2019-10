Esteban responde a Sánchez que «el PNV debe estar en la ecuación» en Madrid para que se atienda la «agenda vasca» El portavoz jeltzale en el Congreso avisa de que un hipotético pacto del PSOE con Cs o el PP tras las elecciones perjudicaría los intereses vascos MIGUEL VILLAMERIEL Domingo, 6 octubre 2019, 12:55

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha respondido este domingo a la entrevista al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en este periódico en la que asegura que «necesitemos o no al PNV» en la próxima legislatura, «culminaremos el Estatuto de Gernika». El portavoz jeltzale ha puesto en duda estas afirmaciones y ha señalado que la única garantía para que la «agenda vasca» sea tenida en cuenta en Madrid es que «el PNV esté en la ecuación». Además, ha advertido del riesgo que supondría para los intereses de Euskadi un hipotético acercamiento entre el PSOE y Ciudadanos o el PP después de las elecciones.

A juicio de Esteban, si los socialistas llegan a una «entente» con Cs o PP después de las elecciones del 10 de noviembre, saldrá «perjudicada» la agenda vasca. «¿Alguien cree que si el PSOE acuerda algo con Ciudadanos, va a estar presente la agenda de Euskadi, si no es para perjudicarla?», se ha preguntado el portavoz del PNV en un acto en Bilbao. «¿Alguien cree que si el PSOE acuerda con el PP de Casado y de Cayetana (Álvarez de Toledo), va estar presente la agenda de Euskadi, si no es para perjudicarla?», ha vuelto a preguntar Esteban. Él mismo ha repondido que «si en esa ecuación no está el PNV, no va haber agenda vasca».

Esteban ha comparecido ante los medios de comunicación en la Plaza San Pedro del barrio bilbaíno de Deusto, donde se ha referido a la entrevista ofrecida por Pedro Sánchez a este periódico y que se ha publicado hoy mismo En ella, el presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE se compromete a culminar el Estatuto de Gernika durante la próxima legislatura, «necesite al PNV o no».

Esteban ha dejado claro que no cree la versión de Sánchez. «Si en la ecuación no está el PNV, no van a estar Euskadi ni los intereses de Euskadi presentes en la discusión en Madrid y en las cosas que va a hacer el Gobierno español, porque lo han demostrado una y otra vez», ha apuntado. En este sentido, el portavoz jeltzale ha acusado a Sánchez de no cumplir los compromisos en infraestructuras para Euskadi o los del traspaso de transferencias pendientes, pese a ser «trabajos ordinarios», con la excusa de que el Gobierno está en funciones.